导语：从王效兰手中接手Lanvin之后，复星国际将怎样再度复兴这个历史最悠久的法国奢侈品牌成为业界最关注的问题，同样也是一项艰巨的任务。

时装品牌Lanvin被中国买家复星国际收购

Lanvin 2017春夏系列 图片来源：Vogue Runway

2月22日，复星控股向界面新闻发来信息称，复星国际及其子公司宣布收购法国时装品牌Lanvin。复星将成为Lanvin的控股股东，同时现有股东保留公司少数股权。此前，《女装日报》曾对Lanvin的去向作出推测，报道称中国复兴国际很可能击败旗下拥有Valentino和Balmain两大奢侈品牌的卡塔尔Mayhoola集团，成为这个法国时装屋的新东家。早些时候，亦有业内人士猜测历峰集团及开云集团都对买下Lanvin有意。

Lanvin由Jeane Lanvin于1889年创建。2001年，台湾女商人王效兰收购了该公司大部分股权。目前，Lanvin在50多个国家运营，产品系列涵盖服饰、皮具、鞋具、配饰与香水。

Lanvin首席执行官Nicolas Druz表示，复星国际对Lanvin有足够深刻的认识，且复星国际在欧洲与全球市场的表现也让品牌十分满意。而复星国际董事长郭广昌则在声明中肯定了Lanvin百年历史的价值，也期许双方的未来合作。

时装品牌Lanvin被中国买家复星国际收购

Lanvin 2012春夏广告图

复星国际于近期成立了复星时尚集团。该集团管理着复星目前的时尚相关资产业务，包括St John Knits、Caruso、Tom Tailor以及寻找投资各类全球旗舰品牌的机会。在消费升级的大趋势之下，复星国际正在时尚与消费品领域寻找符合其投资标准的品牌，希望借单独成立的时尚集团更好地管理复星在时尚产业日益增长的业务。

“与Lanvin的合作为复星时尚集团注入了世界前沿的时尚元素。中国正成为全球奢侈品市场的主要推动力，我们相信复星能够通过全球资源整合能力与专业实力为Lanvin赋能，同时保持该品牌保持法国及意大利制造的核心竞争力与历史价值。”复星国际副CFO兼复星时尚集团执行总裁程云说道。

目前，收购交易的具体细节并未披露。但根据此前的相关报道，此番交易确定后，原先持有Lanvin 75%股份的大股东王效兰将缩减持股份额至20%，而持有25%股份的瑞士富商Ralph Bartel将保有原有股份份额。

据路透社的最新数据显示，Lanvin 2017财年的营业额为9690万欧元，销售额同比锐减32.9%，亏损大约2700万欧元。而业内人士透露，Lanvin 在今年2月底到3月初需要解决员工工资和供应商的款项共计1500万欧元以上。

实际上，Lanvin在2012年达到销售额2.35亿欧元的峰值以来就一直在走下坡路，据数据显示，Lanvin在2015年的销售额为2亿欧元，较前一年同比跌幅超过20%，2016年全年其销售额进一步大跌23%至1.62欧元，净亏损1830欧元，是该公司十年来首次出现亏损。

时装品牌Lanvin被中国买家复星国际收购

Alber Elbaz（左）与王效兰

长时间以来，王效兰一直被不少人认为是导致Lanvin停下发展脚步的最主要原因之一。

2015年，为Lanvin工作了14年的“小胖子”Alber Elbaz离开该品牌。Elbaz曾表示王效兰紧握股权，不愿引入新鲜血液的做法困住了品牌。而这之后，品牌频频更换创意总监，却似乎没人能成为这个法国品牌的“救世主”——2017年7月，Bouchra Jarrar在任创意总监一职的第15个月离职；随后王效兰“一意孤行”地任命了新任创意总监Olivier Lapidus。这位时装界并不熟悉的设计师临危受命，两个月的时间内完成了2018春夏系列的设计，收获的评价褒贬不一。这一任命后，多位董事会成员因为反对王效兰对品牌的管理方法，纷纷递交了辞呈。

时装品牌Lanvin被中国买家复星国际收购

Lanvin男装2017秋冬发布后台

接手Lanvin之后，复星国际将怎样再度复兴这个历史最悠久的法国奢侈品牌成为业界最关注的问题。个中过程必然充满挑战。