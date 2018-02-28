买走La Perla的最终不是复星

导语：La Perla最终投入了一家荷兰私募投资公司的怀抱。

意大利奢侈内衣品牌La Perla在几个潜在买家之间兜兜转转了好几个月，终于定下了去向。

想在中国大展拳脚的维密可以偷笑了 因为买走La Perla的最终不是复星

2月26日，荷兰私募股权投资公司Sapinda Holding B.V。（以下简称Sapinda）宣布，从意大利企业家 Silvio Scaglia手中收购La Perla母公司La Perla Global Management（UK）Limited 100%股权。交易细节暂未公布。对于前段时间刚被爆出香港旗舰店欠租4000多万港币的La Perla来说，新东家的敲定像是雪中送炭一般——Scaglia曾在2017年底宣布La Perla计划在2018年年底实现收支平衡。

由多位企业家、欧洲富豪家族于2009年联合创办的Sapinda，喜欢关注欧、亚、非洲地区的“特殊投资机遇”。Sapinda首席执行官 Lars Windhorst表示，Sapinda还一直关注奢侈品，并认为如今的内衣行业仍有很强的增长空间。在收购La Perla之前，Sapinda对其进行了长达几个月的分析和考察。收购完成后，La Perla将由Windhorst带领发展。

看上去，这是一门情投意合的好生意。不过这却不是那么“众望所归”。此前，La Perla的潜在买家名单中，呼声最高的是中国的复星国际集团。2017年12月，Scaglia与复星集团达成排他性协议，后者计划对La Perla进行为期一个月的调查，并由复星集团的投资委员会决定是否继续进行交易。业界推测，如果复星成功收购La Perla，将为其打开有着250亿美元内衣市场的中国大门。这意味着La Perla与刚进入中国的内衣品牌维多利亚的秘密很可能会展开一段时间的正面交锋。因为尽管这两个品牌的定位不同，但它们在消费升级中的中国市场的发展起点是非常接近的。

差不多是同一时间，La Perla也开始在中国市场频现试水动作，引人联想复星得手几率更大。例如，La Perla把2018年春夏系列的秀场放在了中国澳门，超模Naomi Campbell、Sasha Pivovarova、Lindsey Wixson ，还有一干维秘老将刘雯、Joan Smalls、Jourdan Dunn、Stella Maxwell、Isabeli Fontana等人都出现在了T台上，在中国市场搏了一把存在感。

然而，这场交易最终还是没能达成，复星集团转而在今年2月收购了历史悠久的法国奢侈品牌Lanvin。不过投资界从来都是动荡的。复星收购Lanvin的道路上存在着拥有Valentino和Balmain两大奢侈品牌的卡塔尔Mayhoola集团这样的对手。同样，La Perla的收购案例中也一定会有众多竞争者。除了复星集团，德国时尚女装品牌 Escada 的所有者 Megha Mittal也曾表示过收购意向。

收购事宜尘埃落定，接下来要考虑的就是品牌的未来发展问题了。Sapinda是La Perla的第三位东家，该品牌于1954年成立之后，便由创始人Ada Masotti的儿子Alberto Masotti管理。由于业绩不佳，2007年被私募股权投资公司JH Partners收购。2013年濒临破产之时，又被Scaglia以6900万欧元的价格买下，接着便被投入了3亿美元资金促进发展。

在Scaglia手中，La Perla开始在全球扩张，并从单一的女性内衣品牌发展为品类全面的生活方式品牌，产品涵盖男装、童装、太阳镜和香水等。目前，La Perla有包括约30家旗舰店在内的150个销售网点，员工达到了1500人。

而2016年开始，La Perla又开始走下坡路。据集团公开数据显示，2015年该公司销售额达到 1.5亿欧元，但在奢侈品行业整体低迷的打击下，2017年的年销售额下滑到 1.4亿欧元。在这样的状况下，Sapinda计划加大对 La Perla的投资，以改善公司的财务情况。Windhorst曾与2013年接手La Perla的Scaglia合作多年，因此，他想继承Scaglia对品牌的发展规划，并坚持“意大利制造”。Scaglia也认为Sapinda 能为La Perla的发展提供更多资源。