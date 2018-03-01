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时尚界的出版老大都转行做网红经纪公司了

时尚界的出版老大都转行做网红经纪公司了
2018年03月01日 09:32 新浪时尚
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　　导语：康泰纳仕集团正在将自己塑造成提供出版和营销一站式服务的公司。

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　　图片来源：digiday

　　康泰纳仕集团正在将自己塑造成提供出版和营销一站式服务的公司。

　　据时尚媒体Glossy报道，康泰纳仕集团计划推出一个新的KOL平台“The Influencer Network”，目的很直接，就是为了吸引广告商合作伙伴，帮助他们发现人才并开展活动。

　　The Influencer Network将会聚集超过3500位拥有强大粉丝基础的KOL（意见领袖）及Influencer（影响者），最终可覆盖总计超过3亿的粉丝人群。这样的粉丝量级对于广告商来说无疑极具吸引力。康泰纳仕首席收入与营销官Pamela Drucker Mann表示，在初创阶段，这个KOL网络将主要服务于“公司核心DNA特有的时尚和美容客户”，然后再扩展到其他领域。运作形式就像公司内部的代理和创意团队“23 Stories”一样，康泰纳仕会在同广告商达成合作的基础上，帮助他们引入资源。

　　至于KOL的筛选，康泰纳仕会通过CitizenNet的数据进行分析和挑选。CitizenNet是康泰纳仕于2017年收购的受众预测技术公司，就像此前收购的体验活动公司Pop2Life和事件技术平台Ribyt一样，CitizenNet也是公司战略增长计划的一部分。

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　　中国版《悦己Self》

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　　《Teen Vogue》

　　去年一整年，康泰纳仕旗下杂志频繁动荡，11月，集团旗下年轻时尚杂志《Teen Vogue》纸质版停刊，男性时尚月刊《GQ》、女性时尚月刊《Glamour》和《Allure》 以及家居生活月刊《Architectural Digest》将由每年12期缩减为11期；美食月刊《Bon Appétit》将从每年11期缩减至10期；时尚杂志《W》和旅行杂志《Traveler》将从每年10期缩减至8期；9月，中国《悦己Self》杂志结束纸质版，网站和APP的运营。

　　新KOL平台的推出是公司寻找新收入增长点的尝试。就在一周前，康泰纳仕还发布了一个名为“Next Gen Network”的多个数字出版物集合平台，定位读者群体为千禧一代和Z世代，The Influencer Network的发布紧随其后，前者的设计目的也是打包交易的一部分，可以让广告主一次性获取所有出版物。

　　Drucker Mann表示：“Next Gen和the influencer network都建立在同一目标之上，就是利用康泰纳仕数字出版物的快速增长，深入挖掘千禧一代读者。据悉，在Next Gen的所有出版物中，千禧一代读者占到了83%。“这些数字出版物不仅仅带来了流量，更重要的是，从多元化的角度看，它们背后的社区群体具有极高的热情。”

　　在时尚品牌争抢着走到线上的同时，时尚媒体的数字化转型也迫在眉睫，电商和内容的界限逐渐变得越来越模糊。日前，英国时尚电商ASOS旗下的免费时尚杂志《ASOS Magazine》在庆祝第100期发行时，决定开始在官方网站上售卖该杂志。优质的内容带来大量的粉丝基础，趁机进行售卖，扩大读者覆盖面，是吸引广告商的最佳办法。

　　然而对于康泰纳仕来说，一系列的变动更像是一场由下至上的改革，传统的传媒巨头能否继续造梦，仍旧是一个未知数。

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