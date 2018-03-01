即Tiffany之后许魏洲新动作 成为Superdry全球代言人

导语：即成为Tiffany大使之后许魏洲又有新动作，成为Superdry全球代言人。

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

Superdry全球品牌代言人许魏洲

许魏洲即成为了Tiffany中国区品牌风格大使，以及Coach首位男士产品全系列中国区代言人之后，又有新动作。2018年3月1日，英国时尚品牌Superdry正式宣布新生代人气偶像许魏洲成为品牌全球代言人，并公开了他拍摄的2018春季系列广告。而去年许魏洲还成为了Fendi品牌的新进力量大使。

出道以来，许魏洲一直勇于尝试和突破，并且成为时装周的常客，而在事业上2017年，许魏洲第二张个人创作专辑《THE TIME》首发当日销量突破40万张，2018巡演即将开始。针对这次合作Superdry表示：“2017年我们结缘许魏洲，在紧密合作中愈发感受到彼此契合的不羁基因。今后更加期待以热血激情碰撞出不凡的火花，联手许魏洲在全球范围内集结特立独行，坚持自我的潮人领袖。一起释放独特光芒，将酷跩个性绽放到极致。”

看来这波奢侈品或者是时尚品牌与中国力量的结缘在2018年还会继续

2018年的新晋大使们

巴黎欧莱雅王源正式成为巴黎欧莱雅首位00后品牌形象大使

王源

Dolce&Gabbana正式宣布中国新生代人气女演员迪丽热巴成为其亚太地区品牌大使

迪丽热巴

Dolce&Gabbana宣布王俊凯成为其亚太地区品牌大使

王俊凯

王子文和黄景瑜成为Dior香氛世家大使

黄景瑜

王子文

黄子韬成为Saint Laurent亚太区眼镜形象大使