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Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监

Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监
2018年03月01日 17:24 新浪时尚
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　　导语：Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监，他将在今年3月12号正式上任，不出意外的话他的首个系列将是Burberry九月系列。

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　　Burberry宣布Riccardo Tisci成新任创意总监，他将在今年3月12号正式上任，不出意外的话他的首个系列将是Burberry九月系列。2017年年初，Riccardo Tisci结束了自己在Givenchy长达12年的创意总监职业生涯，2017巴黎秋冬男装周上发布的Givenchy 2017秋冬男装和高级定制女装系列是他在该品牌的收官之作。据悉2005年，Riccardo Tisci成为了Givenchy的创意总监，12年间他成就了Givenchy的街头风格。离职之后，关于他的去向一直众说纷纭，而早前有传言说卸任了CELINE创意总监的Phoebe Philo将会出任Burberry创意总监，如今传言打破。

　　新旧交替完美衔接，今年2月Christopher Bailey完成了在Burberry的最后一个系列，从2001年开始，Bailey为Burberry效力长达17年，2月17日下午近6点Burberry全新系列，也是品牌现任创意总监Christopher Bailey在Burberry的最终章——3个月前，他正式对外宣布了离职。

创意总监Burberry
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