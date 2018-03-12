纪梵希品牌创始人去世 享年91岁

导语：纪梵希的创始人于贝尔·德·纪梵希去世，享年91岁。他的家人周一通过法新社公布消息。

纪梵希的创始人去世 享年91岁

纪梵希的创始人去世 享年91岁

纪梵希是时尚传奇，尤以为他的至交好友奥黛丽·赫本打造许多经典造型出名，如《蒂凡尼的早餐》《甜姐儿》，赫本也是他推出的第一款香水L’Interdit的缪斯。其设计同样为杰奎琳·肯尼迪、格蕾丝·凯莉、简·芳达等所青睐。

创立人Hubert de GIVENCHY的中文名为于贝尔·德·纪梵希，身高198cm，于1927年2月21日出生在法国诺曼底Beauvais的一个艺术世家。他自幼就展露其艺术天份，于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定成为一位时装设计师。1945年，当他还只是一个美术学校的学生，他就开始在Jnoques Fath的工作室实习，之后又跟随过Robert Piquet、Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。1952年2月2日他首度在巴黎推出个人的作品发表会。在这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中，他的创意才华令在场人士惊艳不已，同时也奠定了纪梵希 （GⅣENCHY） 在时装界的尊崇形象。几十年来此品牌一直以“优雅的风格”而著称于世。

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