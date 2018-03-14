Coach与Selena Gomez首次推出联名成衣系列

导语：美国轻奢时尚品牌 Coach 正在进一步加深与其品牌形象大使、当红女歌手 Selena Gomez 的合作。（转自：华丽志）

Coach 与品牌形象大使 Selena Gomez 首次推出联名成衣系列

继去年秋季双方合作推出的 Selena Grace 手袋和配饰系列大获成功后，Coach 近日宣布，新一季的 Coach x Selena Gomez联名系列将于今年秋季上架。

该系列将包括外套、成衣、手袋、小件皮具和其它配饰。其中成衣是 Selena Gomez 首次与 Coach 合作推出，与 Coach 创意总监 Stuart Vevers 共同设计完成。整个系列产品展现 Selena Gomez 独特的个人风格，充满强大、自信的女性气质。

Stuart Vevers 表示：“我总是期待着和 Selena Gomez 一起设计，因为她有很强的个人观点。我们希望把新鲜的想法带到设计中去。”

Selena Gomez 表示：“我很高兴能再次与 Coach 进行合作，与 Stuart Vevers 一起设计是一个很有趣的过程，我迫不及待地想让大家看到我们在过去几个月中的努力成果。”

今年2月，Coach 母公司——美国轻奢时尚集团 Tapestry Inc 公布了2017/2018财年第二季度的关键财务数据，净销售额同比增长35%，表现好于预期。Coach 的销售额为12.3亿美元，同比增长3%，可比门店销售额同比增长3%，好于分析师预期的1.89%。营业利润3.61亿美元。