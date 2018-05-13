凯特-布兰切特率82位女电影人戛纳红毯抗议 为性别失衡发声

导语：当地时间5月12日，第71届戛纳电影节主竞赛影片《太阳之女》首映红毯的尾声，本届电影节评审团主席凯特-布兰切特率领82位女性电影工作者走上红毯，为电影行业男女性别失衡问题发出无声的抗议。

凯特-布兰切特在台阶顶端发表演说

台阶上的82位女电影人

这82名女性电影工作者中有导演、编剧、制作人、演员、摄影师……除了领队的凯特-布兰切特，还包括今年评审团的女性成员克里斯汀-斯图尔特、蕾雅-赛杜、卡迪加-尼恩，法国女导演阿涅斯-瓦尔达、黑人女导演艾娃-杜威内、美国老戏骨简-方达、《神奇女侠》女导演派蒂-珍金斯、塞尔玛-海耶克等。

（左起）卡迪加-尼恩，黑人女导演艾娃-杜威内、凯特-布兰切特、法国女导演阿涅斯-瓦尔达

评审团成员小K、蕾雅-赛杜加入抗议的队伍

82名女性电影人手挽着手，在戛纳红毯上无声地前进着，她们在靠近电影宫的红色台阶前停下脚步，象征着“爬上社交和职业的阶梯”对女性来说困难重重。在主席凯特-布兰切特的一句“电影行业的阶梯应该对所有人敞开，让我们爬上去”的带领下，82名女性电影人爬上台阶，布兰切特站在台阶的最顶端，和法国女导演阿涅斯-瓦尔达一起发表了演说，旨在呼吁为女性提供更安全有保障的工作环境，以及向有关政府喊话，尽快出台男女同工同酬的法律。

“女性并不是世界上的少数团体，但在我们这个行业里却不是这样的情况，”演说里如此说到，“身为女人，我们都受到过不同的挑战，但是此刻我们一起站在这个台阶上，作为我们决意改进这一切的象征。”

手牵着手的女性电影人们

演说中，布兰切特还指出有82名女性电影人参加抗议，是因为82这个数字刚好是1946年戛纳电影节存在以来的71年间，由女性电影人制作的参赛影片的数量，与此同时，由男性电影人制作的参赛影片数量则达到1688部。此外，她还提到，戛纳电影节的最高奖项——金棕榈奖，在71年间仅颁给过一位女导演：新西兰女导游简-坎皮恩（《钢琴课》）。

今年戛纳电影节的参赛影片共有21部，其中有3部是由女性执导，如此不均也引发大量争议。周一的一个媒体发布会上，戛纳电影节执行委员长蒂埃里-弗雷莫表示今后戛纳电影节将提高女性导演作品数量。