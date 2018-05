女版《十一罗汉》找来卡地亚合作打造1.5亿美元天价项链

导语:据WWD报道,珠宝品牌卡地亚为即将于 6 月在北美上映的电影 Ocean's 8(中文译名,《瞒天过海:美人计》)的独家合作伙伴。(文章来源:好奇心日报)

由华纳兄弟公司制作,史蒂文-索德伯格执导的电影 Ocean's 8 被称为女版《十一罗汉》,它的最大亮点莫过于其强大的演员阵容——集结了桑德拉-布洛克、凯特-布兰切特、莎拉-保罗森、敏迪-卡灵、蕾哈娜、海伦娜-伯翰-卡特、安妮-海瑟薇几位超级明星,马特-达蒙也将会客串,因此,该片被评为今年夏天最受期待的电影之一。

根据电影的剧情,Debbie Ocean(桑德拉-布洛克饰演) 是《十一罗汉》中 Danny Ocean(乔治-克鲁尼饰演)的妹妹,曾因盗窃入狱服刑,但出狱后却又准备“东山再起”——她开始策划在年度时尚盛会 Met Gala 上盗取由大明星 Daphne Kluger (安妮-海瑟薇饰演) 所佩戴的天价项链——这是一条来自法国奢侈品牌卡地亚,价值高达 1.5 亿美金的钻石项链。它也是本片的主角,而且戏份不比其它主演少。

影片《瞒天过海:美人计》剧照

与其它角色不同的是,这条项链的设定并非虚构,来头确实不小。它有自己的名字——“Jeanne Toussaint Necklace”,这是对 20 世纪 30 年代时期卡地亚艺术总监 Jeanne Toussaint 的致敬之作,Jeanne Toussaint 于卡地亚而言是标杆人物,她对品牌风格特征起着决定性的作用,“是第一个体现卡地亚勇敢无畏精神理念的女性。”

该项链最初原型由 Jacques Cartier 在 1931 年为来自印度的纳瓦纳嘉邦主(Maharajah of Nawanagar)设计而成,原项链镶嵌着 the Queen of Holland,一颗重达 136.25 克拉的蓝白色钻石,据 Jacques 自己的描述,这是“世界上最好的彩色钻石”,只可惜它已经不复存在,不过,卡地亚保留了它的一些资料档案,包括设计图和照片。

基于原型档案,卡地亚调动资源,在巴黎高级珠宝车间花了约 8 个星期制作了一条新的 “Jeanne Toussaint” 项链。由于其前身是为男人设计,为此,卡地亚需要根据安妮-海瑟薇的比例进行尺寸调整——它减少的尺寸在本来的 15% 至 20% 间 。

新项链用无瑕无色的钻石——一种学名为氧化锆的天然材料取代了先前的彩钻,将其镶嵌在白金链上。作为电影的重要道具,项链需要坚固到足以承受拍摄过程中的频繁操作,加上必须的特写镜头呈现,因而在制作过程中,尤其在钻石抛光、镶嵌步骤上,其要求非常细致。

此外,项链的真实价格和电影里的设定一样,价值超过 1 亿美元。对卡地亚来说,这可是一项大订单。

本次,卡地亚作为官方合作伙伴,它连续 5 晚把品牌珍藏品以及当前的新系列珠宝首饰租借给了影片制作方。位于纽约第五大道的卡地亚大厦也将作为主要场景出现在电影里,为便于拍摄,卡地亚特意关闭大厦 2 天时间。

“作为一家著名品牌,纵观历史,我们珍惜这些能将有想法的人聚集在一起颂扬个性、多样性并为勇敢无畏的女性赋予力量的合作,”Arnaud Carrez,卡地亚国际营销传播总监表示,“我很高兴卡地亚能继续长存在电影遗产中。在这部电影中,卡地亚纽约第五大道大厦增强了它作为这个城市地标的身份,而且,在银幕上,Jeanne Toussaint 项链更是突出了卡地亚制作珠宝的工艺。”