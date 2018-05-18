女版《十一罗汉》找来卡地亚合作打造1.5亿美元天价项链

导语：据WWD报道，珠宝品牌卡地亚为即将于 6 月在北美上映的电影 Ocean's 8（中文译名，《瞒天过海：美人计》）的独家合作伙伴。（文章来源：好奇心日报）

由华纳兄弟公司制作，史蒂文-索德伯格执导的电影 Ocean's 8 被称为女版《十一罗汉》，它的最大亮点莫过于其强大的演员阵容——集结了桑德拉-布洛克、凯特-布兰切特、莎拉-保罗森、敏迪-卡灵、蕾哈娜、海伦娜-伯翰-卡特、安妮-海瑟薇几位超级明星，马特-达蒙也将会客串，因此，该片被评为今年夏天最受期待的电影之一。

根据电影的剧情，Debbie Ocean（桑德拉-布洛克饰演） 是《十一罗汉》中 Danny Ocean（乔治-克鲁尼饰演）的妹妹，曾因盗窃入狱服刑，但出狱后却又准备“东山再起”——她开始策划在年度时尚盛会 Met Gala 上盗取由大明星 Daphne Kluger （安妮-海瑟薇饰演） 所佩戴的天价项链——这是一条来自法国奢侈品牌卡地亚，价值高达 1.5 亿美金的钻石项链。它也是本片的主角，而且戏份不比其它主演少。

影片《瞒天过海：美人计》剧照

与其它角色不同的是，这条项链的设定并非虚构，来头确实不小。它有自己的名字——“Jeanne Toussaint Necklace”，这是对 20 世纪 30 年代时期卡地亚艺术总监 Jeanne Toussaint 的致敬之作，Jeanne Toussaint 于卡地亚而言是标杆人物，她对品牌风格特征起着决定性的作用，“是第一个体现卡地亚勇敢无畏精神理念的女性。”

该项链最初原型由 Jacques Cartier 在 1931 年为来自印度的纳瓦纳嘉邦主（Maharajah of Nawanagar）设计而成，原项链镶嵌着 the Queen of Holland，一颗重达 136.25 克拉的蓝白色钻石，据 Jacques 自己的描述，这是“世界上最好的彩色钻石”，只可惜它已经不复存在，不过，卡地亚保留了它的一些资料档案，包括设计图和照片。

卡地亚资料

卡地亚资料

卡地亚资料

基于原型档案，卡地亚调动资源，在巴黎高级珠宝车间花了约 8 个星期制作了一条新的 “Jeanne Toussaint” 项链。由于其前身是为男人设计，为此，卡地亚需要根据安妮-海瑟薇的比例进行尺寸调整——它减少的尺寸在本来的 15% 至 20% 间 。

新项链用无瑕无色的钻石——一种学名为氧化锆的天然材料取代了先前的彩钻，将其镶嵌在白金链上。作为电影的重要道具，项链需要坚固到足以承受拍摄过程中的频繁操作，加上必须的特写镜头呈现，因而在制作过程中，尤其在钻石抛光、镶嵌步骤上，其要求非常细致。

此外，项链的真实价格和电影里的设定一样，价值超过 1 亿美元。对卡地亚来说，这可是一项大订单。

项链的真实价格和电影里的设定一样，价值超过 1 亿美元

本次，卡地亚作为官方合作伙伴，它连续 5 晚把品牌珍藏品以及当前的新系列珠宝首饰租借给了影片制作方。位于纽约第五大道的卡地亚大厦也将作为主要场景出现在电影里，为便于拍摄，卡地亚特意关闭大厦 2 天时间。

纽约第五大道的卡地亚大厦

纽约第五大道的卡地亚大厦

“作为一家著名品牌，纵观历史，我们珍惜这些能将有想法的人聚集在一起颂扬个性、多样性并为勇敢无畏的女性赋予力量的合作，”Arnaud Carrez，卡地亚国际营销传播总监表示，“我很高兴卡地亚能继续长存在电影遗产中。在这部电影中，卡地亚纽约第五大道大厦增强了它作为这个城市地标的身份，而且，在银幕上，Jeanne Toussaint 项链更是突出了卡地亚制作珠宝的工艺。”