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钻石是梅根心头爱 王室大婚她挑了玛丽皇后钻石发带皇冠

钻石是梅根心头爱 王室大婚她挑了玛丽皇后钻石发带皇冠
2018年05月19日 21:14 新浪时尚
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　　导语：梅根-马克尔对钻石的热爱从她日常的穿搭中可见一斑，与哈里王子大婚的重要时刻，怎么能少了“女孩最好朋友”的陪伴？她正是选择了一顶钻石皇冠来搭配极简设计的纪梵希婚纱。

婚礼上的梅根佩戴钻石皇冠和耳环搭配纪梵希婚纱婚礼上的梅根佩戴钻石皇冠和耳环搭配纪梵希婚纱

　　梅根头戴的玛丽皇后钻石发带皇冠借自英国女王伊丽莎白二世，向女王借皇冠这一动作，也是梅根决心扎根皇室的一种示意。

梅根头戴的玛丽皇后钻石发带皇冠梅根头戴的玛丽皇后钻石发带皇冠
婚车里，和妈妈在一起的梅根婚车里，和妈妈在一起的梅根

　　这顶钻石皇冠原本属于伊丽莎白二世的奶奶玛丽皇后，1932年在英国专门为其打造，材质为白金，上镶有形状各异大小不一的钻石。1953年由现任女王伊丽莎白二世女王继承，女王的妹妹玛格丽特公主也曾经佩戴过这顶皇冠。

佩戴这款钻石皇冠的玛丽皇后佩戴这款钻石皇冠的玛丽皇后

　　搭配这顶皇冠的配饰，梅根自然也选择的是钻石，她的钻石耳环和手镯都来自法国珠宝品牌卡地亚。

梅根的手链来自卡地亚品牌梅根的手链来自卡地亚品牌

　　像女王借皇冠这事儿，凯特王妃也常常干，当年她与威廉王子大婚时佩戴的卡地亚Halo皇冠正是来自伊丽莎白二世的私人珠宝盒。

凯特佩戴的卡地亚Halo皇冠同样借自女王凯特佩戴的卡地亚Halo皇冠同样借自女王

　　而1981年戴安娜王妃和查尔斯王子的婚礼上，戴安娜头戴的斯宾塞皇冠则来自她娘家，毕竟是贵族出身，皇冠不找婆家借。

戴安娜头戴的斯宾塞皇冠则来自她娘家戴安娜头戴的斯宾塞皇冠则来自她娘家
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