钻石是梅根心头爱 王室大婚她挑了玛丽皇后钻石发带皇冠

导语：梅根-马克尔对钻石的热爱从她日常的穿搭中可见一斑，与哈里王子大婚的重要时刻，怎么能少了“女孩最好朋友”的陪伴？她正是选择了一顶钻石皇冠来搭配极简设计的纪梵希婚纱。

婚礼上的梅根佩戴钻石皇冠和耳环搭配纪梵希婚纱

梅根头戴的玛丽皇后钻石发带皇冠借自英国女王伊丽莎白二世，向女王借皇冠这一动作，也是梅根决心扎根皇室的一种示意。

梅根头戴的玛丽皇后钻石发带皇冠

婚车里，和妈妈在一起的梅根

这顶钻石皇冠原本属于伊丽莎白二世的奶奶玛丽皇后，1932年在英国专门为其打造，材质为白金，上镶有形状各异大小不一的钻石。1953年由现任女王伊丽莎白二世女王继承，女王的妹妹玛格丽特公主也曾经佩戴过这顶皇冠。

佩戴这款钻石皇冠的玛丽皇后

搭配这顶皇冠的配饰，梅根自然也选择的是钻石，她的钻石耳环和手镯都来自法国珠宝品牌卡地亚。

梅根的手链来自卡地亚品牌

像女王借皇冠这事儿，凯特王妃也常常干，当年她与威廉王子大婚时佩戴的卡地亚Halo皇冠正是来自伊丽莎白二世的私人珠宝盒。

凯特佩戴的卡地亚Halo皇冠同样借自女王

而1981年戴安娜王妃和查尔斯王子的婚礼上，戴安娜头戴的斯宾塞皇冠则来自她娘家，毕竟是贵族出身，皇冠不找婆家借。