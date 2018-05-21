LV首次推出男士香水系列

导语：路易威登将首次推出它的男士香水“女士的梦中情人”系列，继品牌 2016 年重启女士香水以来进一步扩大其香水业务。（转自：好奇心日报）

这 5 款瓶身设计来自 Marc Newson、蕴藏神秘异域香料的瓶子会是目前市场上最贵的男士香水系列之一，100 ML 和 200 ML 定价分别为 289 美元（约合 1838 人民币）和 433 美元（约合 2752 人民币）。

相当于每毫升要花去你 18 元和 13 元。爱马仕的大地香水、Gucci 的 Guilty Absolute 男香、迪奥的旷野男士的 100 ML 款都在千元以内，路易威登的价格高了近一倍。

这个拥有百年历史的箱包品牌显然对自己在男性市场的地位有一些自信，它的香水则打算用神秘的原料作为噱头，前缀是一打地名。

“我喝着玛雅人 3000 年来栽培的那种著名的巧克力，意识到自己正在饮用玛雅文化的一部分。我告诉自己必须要给某种香水找到正确的巧克力——这就是 Nouveau Monde（新域）。”设计了该系列香水的路易威登御用调香师 Jacques Cavallier-Belletrud 在谈到新系列的灵感时说。

Nouveau Monde 是路易威登此次的五款男香之一，该系列的另四款分别是 L’Immensité（无限）、Orage（雷暴）、Sur La Route（逍遥）和 Au Hasard（偶然）。为符合品牌旅行的传统，这些香水的原料分别采自中国、中东、斯里兰克、澳大利亚、危地马拉等离欧州遥远的目的地。

追溯这些遥远原料的过程构成了五款香水的故事细节，如象牙海岸的可可粉、意大利卡拉布里亚的佛手柑、斯里兰卡的檀香、爪哇的香柠檬……非传统的原料被一一加入到男香中。

“正如我们为女性香水系列做的那样，我们想提供不同的东西。”Jacques 在接受 WWD 的采访时说，“如果你看看现在的时尚，男士们穿得五颜六色，蓝色或红色的鞋子，蓝色的西装。”他说自己打算用香水翻译男人们的心情。

路易威登在 1927 年、1928 年、1946 年分别推出过几款香水，都是男女皆可用的产品，但因市场表现一般就不卖了。可以看到，品牌过去一年正在着重加强男性市场的布局。今年 3 月，路易威登聘请街头潮牌 Off-White 创始人兼设计总监 Virgil Abloh 为男装创意总监。产品发布上，今年 1 月和 4 月的两次发布都为男装系列开设了快闪店。

根据寺库发布的《2017 中国奢侈品网络消费白皮书》，奢侈品消费人群中男性用户占比已高达 51%。LVMH 集团正在把更多资源留给这个市场。迪奥 3 月任命路易威登前创意总监 Kim Jones 为男装设计师，旨在改变品牌的成衣风格。Celine 也在今年 1 月任命 YSL 前创意总监 Hedi Slimane，首次推出了男装线。

Michael Burke 此前透露，路易威登计划今年在全球新增 25-28 家男装门店，并且有 6 家是独立男装店。

据报道，新推出的男香和路易威登过去两年推出的女香一样，都只在品牌直营店和官网销售，于 5 月 31 日上架。

“每种香味都是世界上的顶级香水，Jacques 已经做出真正满足了小众需求的系列。我们认为这些非大规模销售、只在几百个地方能买到的香水可能是我们迄今为止最独家的产品。”路易威登的 CEO Michael Burke 表示，他们最大的挑战就是如何用小众的定位，在有限的香型中满足世界各地不同的文化品位。

香水在全球最大的市场是在欧洲和中东，但 Burke 表示，路易威登香水销售额的 30% 以上都在亚洲，美国排在第二占 25%，然后是中东和欧洲加起来占到 40%。他强调，虽然很多男士买香水是为了送给女士，但品牌通过销售反馈得知，有近一半的男士是为了自己买香水，即使产品定位为女香。

其中一款叫 Turbulence（动乱）的女香在亚洲和法国很受男士欢迎，它的前调是茉莉，中调是玉兰、玫瑰和晚香玉，基调是皮革、檀木和麝香。

除此之外，路易威登还将同时推出一款名为 Ombre Nomade 的中性香水，但仅在中东地区销售，使用了沉香木作为主基调。

题图来自 LV