模特联盟发起“尊重”计划

导语：自去年 #Metoo 运动兴起以来，时尚行业处于性骚扰风波中心，不断被曝光的性侵案件让事态越显严重，模特维权意识越发高涨，但有人认为，光是曝光指控是远远不够的。（转自：好奇心日报）

就在本周三，模特联盟（Model Alliance）宣布启动“尊重”计划（Respect Program），在其 5 月 16 日官网发布的公开信上，它写道，“在工作时，我们的权利应确保被尊重，而公司和高管们对此负有很大的责任，但他们经常是把性侵犯事件当作公关需要来处理，而不是把侵犯人权当作需要被纠正的行为。高谈阔论的标准没有得到真正的执行，是不起作用的。”

The Respect Program 公开信 Photo： Models Alliance

目前，有 Karen Elson、Doutzen Kroes、Teddy Quinlivan、Nathalia Novaes、Milla Jovovich 等超过 100 位职业模特在该公开信上签名，这是“一个由模特自发推动、基于实现真正改变的承诺的项目。”

对此，“尊重”计划将要求品牌、模特机构以及媒体签署一份有法律效力的协议，以制止性骚扰事件再发生，创建一个互相尊重的环境——在过去一年里，像 Mario Testino、Bruce Weber、Terry Richardson 等著名时尚摄影师接连被指控性骚扰，因此，关于模特的工作环境和权益问题，在行业内引发热议。

具体地讲，模特联盟要求行业实行一套强有力的行为规则。协议包含一系列保护措施：禁止任何性骚扰和性侵犯，确保模特不会在未经事先同意的情况下被要求裸露拍摄，保护未成年模特。他们还为提出控诉的模特设立了保密安全的申诉程序，为担心被报复的模特提供保护。

根据说明，“如果摄影师或有关机构严重或一再违反守则，那么出版公司和时装品牌将被要求不再与该人合作，参与此项目的时装品牌和出版公司将优先考虑其他签署协议的参与者。” 同时，它还强调，为了减少滥用模特的可能性，参与的企业要确保模特能及时获得工作报酬，保证工资扣减情况具有透明度，而且模特的收入不会因不合理的费用而减少。

另外，模特联盟将推行专门的培训课程，进一步教育行业的有关人员如何为模特提供安全的工作空间，其中不仅会围绕性侵犯问题，还会突出模特的营养健康标准等议题。

这是一则全方位的模特保护协议，模特联盟对此的定位是，为实现真正改变而提供的一幅蓝图，它强调公正、有执行力，流于表面的监督和实践没有任何意义。

模特拍摄工作现场 Photo： Glamour

Sara Ziff，模特联盟组织的领导者，她表示，“这一项目为处理那些侵犯指控建立了一个有序公平的程序。这个体系对模特、摄影师和机构，以及每一家想做正确事情的公司，都是有利的。唯一不受益的是骚扰者自己。” 她还说道，“模特联盟真正地表现了对被滥用的模特的担忧，更重要的是，它拥有双重结构以便用公正的态度和程序来受理申诉。”

在过去几个月里，Sara Ziff 已经会见了不同的相关利益者，包括 IMG 模特公司，The Society、Elite Worldwide 以及 DNA 等模特管理公司，据 Ziff 的说法，他们的回应很积极。为了得到更多的反馈，一个由第三方独立监督的标准委员会正在建立，签署协议的公司也将在该委员会中有发言权。

Suzanne Goldberg，为此次“尊重”计划提供咨询的哥伦比亚大学法学院教授，她在一份官方声明中提到，“在好莱坞、新闻媒体和制造业中，那些被揭露有侵犯行为的公司其实已经制定了几十年的规则，但骚扰仍在继续。我们从这一经验中可以发现，自愿的标准和公司的自我监督是行不通的。真正的变革需要强制执行的标准和独立的监督。”

网上曝光出来的一连串侵犯者名单是许多人再熟悉不过的，#Metoo 似乎在社交媒体上进行得更为火热，当模特在社媒上突然跳出指控某人曾骚扰或侵犯自己，问题也开始凸显，这真的有用吗？或者，更犀利地讲，这是真的吗？

对此，Sara Ziff 表示，“我们不能继续这样下去。这对那些被错误指控的人是不公平的。他们应该得到正当程序处理。”她还补充道，“仅仅是解雇一个侵犯者是不够的。结束骚扰需要一个全面的解决办法。“

她认为，时尚行业的结构比较特殊，大多数是自由职业者在一个没有 HR 部门的行业工作。坦率地说，模特机构公司没有能力单独解决这些问题。“我们正在提供技术和基础设施支持，为每一个参与者营造更安全的工作环境。”

关于模特联盟（Model Alliance），是 Sara Ziff 在 2012 年成立的组织，它创建的意义在于帮助模特发声，并且通过政策倡议、运动等形式，推动时尚行业系统更加完善 。2017 年，它与纽约女议员 Nily Rozic 共同合作，致力于在立法中引入了一项新法律——“模特骚扰保护法”，目前该法律还未有定论。如果成功的话，这将是模特联盟第二次帮助推行有利于模特的法律——2013 年，纽约市通过了一项法律，将18 岁以下的模特定义为儿童模特，并给予他们更好的劳工保护。