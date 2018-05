巴黎高等法院承认Christian Louboutin拥有红底鞋专利权

导语:本周,巴黎高等法院就法国奢侈鞋履设计师 Christian Louboutin 与法国时尚品牌 Kesslord 之间的商标纠纷案做出判决,宣布承认 Christian Louboutin 拥有红底鞋的专利权。(转自:华丽志)

法院强调了“Christian Louboutin 所持有的法国图形商标 N°3869370 符合知识产权法的条件”这一事实,这项法律规定商标的构成要素可以是“视觉标记,例如色彩或是色调的组合”。

早在2013年,Christian Louboutin 就对 Kesslord 提出警告,称后者销售的红底鞋涉嫌侵犯自己的专利设计。Christian Louboutin 红底鞋鞋底使用的红色先后曾在比利时、荷兰和卢森堡注册商标,特指“用在鞋底上的一种特定红色”(彩通色卡号:Pantone 18 -1663TP)。在一系列交涉后, Kesslord 决定向巴黎高等法院申诉,要求撤销 Christian Louboutin 的红底鞋专利权。

2017年3月,巴黎高等法院认定 Christian Louboutin 胜诉,并判处 Kesslord 向 Christian Louboutin 赔偿5000欧元。此次判决后,这笔赔偿金增加至7500欧元。

Christian Louboutin 品牌强调:“这一判决证明我们的红底鞋是受商标法保护的,这也证实了 Christian Louboutin 多年来坚持的观点,这种具有高识别度的独特性标志可以获得法律的认可。”

近年来,Christian Louboutin 的红底鞋维权之路可谓一波三折。

2016年,曾有报道,瑞士联邦行政法庭 (Federal Administrative Court)驳回了 Christian Louboutin 的申请,拒绝将其红底鞋列为受商标保护的商品。

今年2月,又有一位法院顾问表示,法院无权制止其他设计师和零售商销售类似的红底鞋产品。。今年3月,欧盟最高法院(Court of Justice of the European Union)表示目前正在审查该案件,预计未来几个月内会做出判决,但有传闻称 Christian Louboutin 可能将失去红底鞋的专利。