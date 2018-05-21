巴黎高等法院承认Christian Louboutin拥有红底鞋专利权

导语：本周，巴黎高等法院就法国奢侈鞋履设计师 Christian Louboutin 与法国时尚品牌 Kesslord 之间的商标纠纷案做出判决，宣布承认 Christian Louboutin 拥有红底鞋的专利权。（转自：华丽志）

法院强调了“Christian Louboutin 所持有的法国图形商标 N°3869370 符合知识产权法的条件”这一事实，这项法律规定商标的构成要素可以是“视觉标记，例如色彩或是色调的组合”。

早在2013年，Christian Louboutin 就对 Kesslord 提出警告，称后者销售的红底鞋涉嫌侵犯自己的专利设计。Christian Louboutin 红底鞋鞋底使用的红色先后曾在比利时、荷兰和卢森堡注册商标，特指“用在鞋底上的一种特定红色”（彩通色卡号：Pantone 18 -1663TP）。在一系列交涉后， Kesslord 决定向巴黎高等法院申诉，要求撤销 Christian Louboutin 的红底鞋专利权。

2017年3月，巴黎高等法院认定 Christian Louboutin 胜诉，并判处 Kesslord 向 Christian Louboutin 赔偿5000欧元。此次判决后，这笔赔偿金增加至7500欧元。

Christian Louboutin 品牌强调：“这一判决证明我们的红底鞋是受商标法保护的，这也证实了 Christian Louboutin 多年来坚持的观点，这种具有高识别度的独特性标志可以获得法律的认可。”

近年来，Christian Louboutin 的红底鞋维权之路可谓一波三折。

2016年，曾有报道，瑞士联邦行政法庭 （Federal Administrative Court）驳回了 Christian Louboutin 的申请，拒绝将其红底鞋列为受商标保护的商品。

今年2月，又有一位法院顾问表示，法院无权制止其他设计师和零售商销售类似的红底鞋产品。。今年3月，欧盟最高法院（Court of Justice of the European Union）表示目前正在审查该案件，预计未来几个月内会做出判决，但有传闻称 Christian Louboutin 可能将失去红底鞋的专利。