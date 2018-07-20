Gucci已红3年 开云集团还能依赖它多久？

导语：开云集团旗下表现最好的品牌Gucci却正在成为投资者们最担心的问题。

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据Fashionunited报道，一些投资者越来越担心开云的未来，因为Gucci的快速增长让集团越来越依赖这个品牌，不禁让他们思考，开云是否把所有鸡蛋都放在了同一个篮子里面？

得益于首席执行官Marco Bizzarri和创意总监Alessandro Michele的共同领导，Gucci最近的股价飙升到了难以想象的高点，三年前，Gucci取代Louis Vuitton几乎是不可能的，现在看来，这一可能性越来越大。

数据显示，Gucci在2017年的营业额为62亿欧元，与前一年相比增长42%，目前营业收入为21亿欧元，增长69%，可以说每一个数字都是一个里程碑。

当Stella McCartney和Bottega Veneta的前董事长兼董事总经理Marco Bizzarri在2015年加入Gucci时，这家意大利时装公司的状况很糟糕——增长放缓，营业额下降。作为首席执行官，他的第一步是彻底整顿，改变Gucci的分销网络，改变线上和线下的销售策略，改善针对千禧一代的沟通，并对所有产品线进行改造。

Bizzarri最新的项目是减少独立供应商的份额，将Gucci的很大一部分生产置于品牌的控制之下。尽管这似乎是一项艰巨的任务，但Bizzarri并不回避这个挑战。

Gucci首席执行官Marco Bizzarri和创意总监Alessandro Michele

在Gucci耀眼的成功故事面前，最大的困惑莫过于“这样的成功何时会终结？”，虽然Gucci的香水和美容美妆部门为增长提供了光明的前景，但Marco Bizzarri提出的目标并非一小步——中期实现100亿欧元营业额、利润率达到40%，“2019年以后，我们的增长速度将是市场增速的两倍。”Bizzarri预测道。

股票市场为他的说法提供了进一步的支持。开云集团股价在2017年7月10日创下历史新高，虽然Gucci的投资者不再担心该品牌的发展前景，但新的问题是Gucci何时能够超越Louis Vuitton，以及开云集团是否应该帮助该集团其他品牌成长？

另一个答案更为模糊的问题是，投资者对Gucci的兴趣还会持续多久？

目前来看，开云集团的确有过于依赖Gucci的倾向。法国杂志《Zonebourse》曾援引Gucci的数据表示，在2017年，Gucci占开云集团奢侈品部门收入的57%，营业收入的73%，虽然最大程度的增长是任何CEO都有的目标，但一些市场分析人士怀疑Gucci占比如此之大是不明智的做法。

Bottega Veneta新任创意总监Daniel Lee

当然，关于开云集团是否在依赖Gucci以达到可持续发展的目的，问起来比答起来难。从历史上看，开云旗下有两个品牌可能达到Gucci同水平的成功：一个是Yves Saint Laurent，一个是Balenciaga。Bottega Veneta是另一个饱受争议的品牌，在Bizzarri掌舵的时期，它赢得了很高的声望，销售额也在10年里从3500万欧元增至超10亿欧元。尽管近期该品牌的创意总监换帅，但整体仍在衰落，Bizzarri在并未对品牌是否会在近期好转做出回应。

不仅仅是市场分析人士，普通消费者都意识到，为了开云集团的长久利益，公司应停止过度开发Gucci，并平衡发展集团内部的其他黄金机遇。