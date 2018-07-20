谈资 | 能赚钱的都在这儿！2018年哪位名人吸金能力最出众？

我们只关心你关心的事，不信，我们聊聊

能赚钱的都在这儿！2018年哪位名人吸金能力最出众？

福布斯公布2018年全球收入最高名人榜，其中乔治·克鲁尼2.39亿美元排名第2，Kylie Jenner金小妹1.66亿排名第3，巨石强森1.24亿美元排第5，黄老板1.1亿美元排第9，贾斯汀·比伯8350万美元排第19，泰勒·斯威夫特8000万美元排第22，成龙4550万排第67，斯嘉丽·约翰逊4050万排第86，克里斯·海姆斯沃斯、范·迪塞尔、汤姆·克鲁斯、威尔·史密斯、阿克谢·库玛尔、亚当·桑德勒等也上榜。

>>点击查看完整名单[全球收入最高名人TOP100]

评：从成龙大哥收藏古建筑就能看出，这位上榜华人多有金了。在这个全球名人收入榜单里，或许该看的不是数字，而是情怀。——ClothMe

因为摆Pose这件事，金小妹又被Diss了

近日Kylie Jenner与Travis Scott一同登上了《GQ》八月刊封面，但专揭发抄袭嫌疑的帐号“diet_prada”指出这对夫妻的造型模仿了法国歌手Serge Gainsbourg和他当时的情人Jane Birkin在70年代所拍摄的写真集。你们觉得这个相似度高吗？

>>点击阅读原文[Kylie Jenner大片涉嫌抄袭]

评：唯一不像的，估计就是这个卡戴珊家族小妹妹老公Travis Scott的发型了吧。人红就是是非多。——ClothMe

今年没有秀，BV把悬念留到了明年米兰

在6月刚刚任命了新创意总监后Daniel Lee，Bottega Veneta宣布将不会在2019春夏米兰时装周举办时装秀，他的首个系列将在明年2月的2019秋冬米兰时装周亮相。据悉，BV将仅在米兰showroom向买手们展示品牌的2019春夏系列新品。BV将不会是唯一缺席2019春夏米兰时装周的品牌，Gucci也将带着2019春夏系列发布会转战巴黎。

>>点击阅读原文[BV将缺席2019春夏米兰时装周 ]

评：挥别效力了17年的Tomas Maier，BV给新上任的Daniel Lee留出了足够的时间“闪亮登场”，看来也是憋着大招儿呢。——Mark

用饺子包走天下的Longchamp要走秀了

据报道，法国奢侈品牌Longchamp（珑骧）将在今年9月的纽约时装周上发布2019春夏季新品。Longchamp从2015年秋季开始的每一季都会对内部买家和时尚编辑做小型的成衣新品展示，只是这些展示都不在法国高定时装周的官方日程之内，今年9月是Longchamp首次公开发布新品系列。

>>点击阅读原文[Longchamp将在纽约时装周办秀]

评：你猜，模特走秀的时候，会不会人手一只“饺子包”？——Mark

纸媒不好过，又一本可能要说拜拜了

据报道，CondéNast（康泰纳仕）有意停止旗下老牌刊物《W》杂志的继续发行，并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。拥有近50年历史的《W》是在1972年由时任《女装日版》出版人兼主编的John B。 Fairchild推出的，然而在2010年新主编上任后，由于杂志元老相继离职，新风格的《W》在当时并不被业界满意。

>>点击阅读原文[康泰纳仕或将叫停《W》]

评：纸媒相继停刊，大批时装编辑相继转行。自媒体时代的言论是自由了，但也泛滥了。优质内容，真的是一个值得用纸质来收藏的事物啊。——ClothMe

费德勒同款网球套装来了，但好像没鞋呢

在优衣库官方正式公布费德勒成为全球品牌大使后，在2018温网上费德勒也正式穿上了品牌为他打造的战袍，而再过不久，你也能穿上这套 “球王同款”了。7月23日起，日本官网将开放预购这组产品，其中包括了运动衫、短裤、头带、护腕和袜子，并于9月底到10月初之间正式发售。

>>点击阅读原文[优衣库将发售费德勒同款网球套装]

评：从搞设计师联名到签约球王费德勒，厉害了Word优衣库。——ClothMe

网红也没用，土耳其撒盐哥餐厅可能要关了

土耳其“撒盐哥”应该算是一位全球级网红，同样也把自己的餐厅开到了世界各地。然而媒体&美食评论家并不会因为“老板是网红”就买单，他们对餐厅的评价是贵又难吃。最近又有消息传出，由于餐厅所属集团的融资问题，餐厅将面临倒闭危机

>>点击阅读原文[“撒盐哥”餐厅面临倒店危机]

评：餐厅不好吃，那还有存在的意义？——Ozzie

有朋自远方来，不欢迎那就不去了

据报道，因游船事故，中国游客取消了7-8月份期间在普吉地区19家酒店订的7300多个房间，泰国酒店业损失约700万泰铢（约合140万元人民币）。泰南酒店业协会会长表示，这可能是“某些人的气话”所引起。

>>点击阅读原文[泰国普吉酒店订房被大量取消]

评：泰国目前正值雨季时节，望大家谨慎出行，注意安全。——Rachel

往期回顾

Vol.22 便宜又好用？名创优品在韩国就摊上事了

Vol.21 中国明星扎堆男装周，网友对他们的表现打几分？

Vol.20 爱美的小仙女可要注意了！这些化妆品碰不得！

更多精彩请戳专题

谈资|我们只关心你关心的事

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。