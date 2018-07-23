深圳开了家叫Supreme NYC的店 专卖“合法”山寨货

导语：看来，“潮流重镇”不只有开了全球第一家“椰子”店的温州，还有靠着Supreme专卖店的深圳呢。

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关注潮流信息的人可能都已经听说了一个爆炸消息：潮牌Supreme在深圳有实体店了。不过，要是再一探究，可能立刻愤怒到爆炸，因为这家所谓的品牌专卖店卖的其实都是山寨货——尽管它从品牌商标设计，到店铺装修，到产品，都以假乱真，看起来像模像样；而且值得提到的是，根据自媒体“潮流叫兽罗全对”的说法，这还是一家经得起深挖的合法合规的店。

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我们一起来看看这家店的神操作手法。

首先是品牌名称，这家专卖店的所有者“巧妙”地使用了Supreme NYC的单词组合，避开了和正版Supreme撞车。再来是LOGO，Supreme NYC保留了Supreme红底白字的设计，还在右上角加了一个乍一看以为是商标标志的小圆圈，设计成了NYC的样子。接着，这个新名字和新LOGO的组合被打包进行了工商注册，被法律“保护”了起来。

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或许你由此联想到了另一则曾引发潮流行业关注的事件——自导自演的Supreme联名事件。搜索新闻图片会发现，当时出现的那个Supreme品牌，也有NYC的角标。

事实上，这样的故事本身早就没什么特别。在海外市场，西班牙也曾出现过一家只卖仿品的“Supreme”门店，只是那家门店并没有在名称和商标上再多花心思进行一些规避法律风险的改造，而是堂而皇之直接照搬原版。

而看中国市场，早一点有Air Jordan和“乔丹”之间互相起诉，最终以“乔丹”胜利告终的商标之争，近一些的有我们之前报道过的温州“Yeezy专卖店”合法注册及使用商标的案例。

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全球消费者对于潮流产品的追求以及对品牌认知进度存在不同程度之后的现实，给了这些山寨店在商业层面生存和发展的空间。而以中国市场为例来看，中国独立的商标保护法规体系也留给“商标占位”投机者以机会。这也是为什么国家有关部门已在最近几年开始推出保护著名商标权益的相关法律法规。

可是除了自上而下去改变这样钻空子谋利的状况，更多地改变也需要从商户端和消费者端发起。毕竟市场是主题，买卖双方做什么、如何做，决定了市场里是否还会有类似的乱象。