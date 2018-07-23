瑞表上半年出口增速创六年新高 出口值自2015年再破百亿瑞郎

导语：瑞士腕表出口延续2017年整体回暖和越来越多市场复苏的态势，今年上半年尤其受惠于亚洲和美国对高端产品需求上升的推动，出口值创2012年以来的最大增长，也自2015年以来首次突破100亿瑞士法郎的大关。（来源：无时尚中文网）

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瑞士钟表工业联合会在今天的中期报告中指出，下半年的较高比较基数会导致全年增长低于上半年水平，同时表示消费和经销的重大变化正为瑞表行业带来重大调整。而全球最大腕表制造商Swatch Group AG （UHR.S） 斯沃琪集团首席执行官Nick Hayek 则在昨天发布中期业绩后，预计全年固定汇率计销售增长有望从高个位数提高到双位数。

瑞表出口已经连续13个月实现增长，今年以来只有3月和5日的增幅低于10%。6月增长速度再次达到双位数，19.392亿瑞郎的出口值同比上涨11.8%，期内香港、日本、法国、韩国和泰国分别实现39.2%、31.8%、40.9%、46.2%和51.6%的强劲增长，美国和中国大陆两大市场维持个位数增速，而英国、意大利和西班牙等欧洲市场继续走软，各录得11.8%、21.3%获得11.8%的跌幅。

出口价在200瑞郎以下和200-500瑞郎的中低端瑞表出口量和出口值均再次下滑，3，000瑞郎以上和500-3，000瑞郎的瑞表都有蓬勃销售。

2016-2018年瑞表出口表现

上半年瑞表出口总值同比上涨10.5%至105亿瑞郎，而2017年同期的涨幅仅为0.1%。联合会指出亚洲几乎垄断了整个上半年的增长，占全球瑞表出口增长的90%，为瑞表出口贡献接近56亿瑞郎，较去年同期增加了18.7%，其中仅仅瑞表最大市场香港便占总增幅的1/3，增速达29.5%，中国大陆13.4%的增长仍处于高水平，日本亦涨势喜人（+14.0%），韩国及泰国表现也尤为出色。

美洲大陆实现9.1%的增幅，而欧洲市场则因为当地发展和大环境的不利因素而萎靡不振，按年减少1.2%，唯一亮点是录得17.5%增长的法国。

上半年的瑞表出口量总计1，166万枚，同比上涨1.3%。200瑞郎以下的瑞表出口量持续下降，上半年按年减少3.7%，出口值则基本维持持平，而增长主要体现在出口量和出口值都有显著提升的500-3，000瑞郎和3，000瑞郎以上两个价格区段的瑞表。

从材质看，贵金属、精钢和双金属表作出重大贡献，其中精钢表的出口量比去年同期增加了50万枚，但被其他材料表款减少37万枚的颓势所抵销。

Swatch Group AG 斯沃琪集团则表示上半财年所有价位的各个品牌销售和销量增长都有提速，推动部分领域的制造产能再次见顶，该集团在上半年增聘了800名新员工，主要为瑞士制造部门增员。

Nick Hayek 同时透露批发商从去年底已经开始恢复订货，“需求如此之高，”他昨天对分析师表示，不少地区甚至出现需求“瓶颈”，特别是Longines 浪琴VHP 和Swatch 斯沃琪Skin Irony 等型号。