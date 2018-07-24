意大利化妆品牌组团入驻天猫国际 包括最红亲民品牌KIKO

导语：日前，意大利美妆品牌Kiko Milano、Deborah集团、Diego dalla Palma以及RVB Lab正式入驻天猫国际。（来源：界面新闻）

意大利美妆品牌Kiko

日前，意大利美妆品牌Kiko Milano、Deborah集团、Diego dalla Palma以及RVB Lab正式入驻天猫国际。上周五，双方在“Tmall Discovery”首届欧洲峰会上共同宣布了这一合作关系，命名为“The Colors of Italian Beauty”。

会议上，阿里巴巴高管通过新加入的这四个品牌，向300个欧洲化妆品牌运营商展示了中国市场的趋势和商机，同时，会议期间也举办了一场时装秀供品牌展示自己的产品。

这是阿里巴巴在其新零售商业模式中的数字化实践之一。

KIKO品牌CEO 首席执行官 Cristina Scocchia在现场表示，牵手天猫国际，是对增长最快的中国市场给予厚望，估计未来3年实现5000万欧元的收入，极大扩大KIKO对亚洲市场的开拓。同时也有助于提升数字业务，尝试虚拟试妆等新零售技术，为中国消费者提供更好的购物体验和量身定制的产品。

Diego Dalla Palma品牌CEO Micol Caivano则在现场表示，“作为意大利最大的美妆集团之一，天猫给Diego dalla Palma Group带来巨大机遇。我们很自豪能够提供最好的产品，通过打造定制产品并进行精心挑选，以满足当地消费者的需求和愿望。”

Caivano透露公司已经开发出专门针对中国市场的化妆品。

天猫国际总经理刘鹏表示：“中国消费者是由国内无法买到的高质量产品所驱动的。”他认为中国消费者的新中产阶级正在推动进口产品的增长，这个群体目前有3亿人，到2020年将增加一倍，“美妆护肤产品已经成为了天猫的第一品类，超过了母婴产品。”

2018年3月份，在天猫国际举办的大进口峰会上，商务部旗下博览局正式宣布，今年天猫双11前夕，中国将在上海举办首届国际进口博览会，加大对全球各国招商采购，满足国人进口消费升级的需求，持续推进“以进口促出口”的国家战略。

阿里巴巴也宣布成为首届进口博览会第一合作伙伴，同时把欧洲作为全球六大采购招商中心之一。此次在意大利见证与欧洲品牌达成战略合作，正是欧洲一揽子采购招商计划的进一步推进。

刘鹏指出小众品牌和男性美容将是接下来的主要趋势。其中，天猫表现最好的美容品牌是西班牙品牌Sesderma，紧随其后的是资生堂和Ryo。