第一千金伊万卡关闭同名时尚品牌 专心从政

导语：当地时间7月24日，美国总统特朗普的大女儿、总统特别顾问伊万卡以书面声明宣布，终止同名品牌Ivanka Trump时尚公司，以全力帮助父亲完成在华盛顿的工作。（来源：新浪时尚综合）

（7月19日，伊万卡在白宫东厅主持美国工人全国委员会成立签署仪式 唐家婕/摄）

伊万卡在声明中称，当初成立品牌时，并不知道它会如此成功。“我在华盛顿已经工作17个月，不知道是否还会回到企业中，但我清楚，未来工作的重点将放在华盛顿。所以，现在做出这个决定对我的团队和合作伙伴来说，才是公平的。”

美媒报道称，该公司员工已接到解雇通知。

据报道，人们对伊万卡品牌的看法一直呈现两极分化，该品牌也不断遭到特朗普反对者的抗议。由于销售量下降，美国一些百货公司撤下了伊万卡品牌商品，其中包括老牌的诺曼斯特姆和哈德逊湾。

此外，伊万卡的公司还因为注册商标问题，遭到一些政风专家的批评。

身为白宫高级顾问，伊万卡近日鼓励美国公司多雇佣本国人，而她的公司曾被指控将加工地选在海外，雇佣外国工人。

“无限期”留在华盛顿

现年36岁的伊万卡在2007年开始自己的珠宝品牌，2011年正式成立同名时尚公司。公司网站上介绍，这个品牌专为现代女性制造时尚、经济实惠、简单利落的穿著，是一家“女人为女人”建立的公司。销售产品包含服饰、鞋子、皮包、配件、珠宝、香水、到婴儿用品。

不过，自从2016年特朗普当选总统、伊万卡与丈夫库什那入主白宫担任总统特别顾问以后，外界纷纷质疑伊万卡同名品牌的利益冲突之嫌。不仅特朗普的反对者扬言抵制伊万卡品牌，还有几家线下通路公司拒绝贩卖伊万卡产品。

“在华盛顿待了17个月之后，我不知道我什么时候会再回到（伊万卡品牌）公司，”伊万卡在书面声明中写道，“但我确切知道的是，在可预见的未来，我的工作重点将是我在华盛顿所做的工作，所以现在做出这个决定对我的团队和合作伙伴来说是唯一公平的结果。”

伊万卡的公司也在同日确认发表声明称，公司关闭的决定“与品牌的表现毫无关系，完全基于伊万卡决定无限期留在华盛顿。”

伊万卡品牌总裁阿比盖尔克莱姆还表示，关闭公司“对伊万卡来说是一个非常困难的决定”。

“利益冲突” 争议

伊万卡的同名时尚品牌是否违反联邦雇员的利益冲突议题已经辩论多时。

2016年7月，伊万卡穿着自家品牌的洋装出席共和党大会后，她在推特上发出了一个“逛逛伊万卡的穿著”连结，直接进入百货公司网站，显示为价值138美元的伊万卡同款洋装。2016年11月，特朗普当选后，带着“准第一家庭”接受CBS的电视专访。伊万卡手上带着价值约一万美元的同名手环，接着，她的公司利用这个专访的截图推销手环。

在特朗普上任不到两个星期时，特朗普顾问康威还在福克斯新闻台为伊万卡辩护，还直接呼吁观众 “去买伊万卡的东西”，皆引发外界大力批评。

根据美国联邦规范法（5 CFR 2635.702（a）），政府雇员不得利用公共职位谋取私利，或为任何产品、服务、企业背书。奥巴马时期的白宫律师伊恩·巴辛解释，“我们训练所有白宫员工，不得把他们的头衔、或像推特等资源用作私用，比如预定餐厅的位置、或是推广某些生意。”

此外，日前伊万卡品牌在中国获得十几个商标批准，也被外界质疑在白宫任职、且处理帮忙处理外交事务的伊万卡有利益冲突之嫌。

“不拿薪水”的伊万卡夫妇 年收入：8200万美元

伊万卡与丈夫库什那在特朗普当选后，一起从纽约曼哈顿搬到华盛顿。两人身兼总统亲属和白宫雇员的“双重身份”，两人同时拒绝白宫的薪水。

不过，根据白宫在今年六月发布的员工财产公开明细显示，“零薪水”的伊万卡夫妇在2017年总共有高达8200万美元的收入，其中500万美元来自伊万卡个人品牌公司、390万美元来自特朗普国际酒店的持股获利、200万美元来自伊万卡去年一月离开“特朗普集团”的离职金。

文件显示，截至2017年底，库什纳至少持有1.74亿美元资产，高于其去年3月披露的1.37亿美元最低额。入阁首年，库什纳的财富底数有所增加，引起关注。不过，这只是联邦雇员提交给政府部门道德办公室审查的文件，仍须等待该机构认证数字是否精准。

专家还指出，伊万卡虽然关闭公司，但仍表留品牌的专利使用权，未来随时可以再次重启品牌运营。

内容摘自：地球日报

作者：唐家婕／穿梭在美帝