优衣库母公司收购Lemaire少数股权

导语：据 BoF 消息，优衣库母公司迅销集团日前宣布已经收购了 Lemaire 品牌的少数股权，虽然具体多少股份并没有公布，但这对于普通消费者来说的意义当然不在资本层面，这意味着优衣库和 Christophe Lemaire 的合作将更加紧密和持续——和宣布收购的同一时间，Christophe Lemaire 确认已经和迅销集团续约了 5 年，将继续负责巴黎研发中心以及 UNIQLO U 系列。

优衣库母公司收购了 Lemaire 少数股权

2016 年 6 月，优衣库宣布 UNIQLO AND LEMAIRE 系列告一段落，同时宣布 Christophe Lemaire 出任艺术总监来领导巴黎团队，之后在 Christophe Lemaire 的推动下，UNIQLO U 系列大获好评，成为优衣库常规系列中讨论度最高的产品线之一。

而 Christophe Lemaire 和 Sarah-Linh Tran 的两人品牌 Lemaire 虽然一直非常低调，但两人的美学风格也相当鲜明，两人之间的默契和感情也给品牌加了不少的分。不过这次优衣库的入股并不会影响 Lemaire 品牌的发展，迅销方面已经表示并不会试图把 Lemaire 纳入自己的子品牌范围，而迅销集团在渠道和材料等方面的优势倒可以一定程度对 Lemaire 提供支持。