导语：特朗普之女的同名时尚品牌关门了，曾价值1亿美元却因从政屡遭抵制。

这一回，与时尚品牌断舍离的伊万卡要专心从政了。

图片来源：Getty Images

据《女装日报》消息，美国总统特朗普之女伊万卡的个人同名品牌Ivanka Trump宣布关停。自2017年1月特朗普当选总统，伊万卡便离开品牌随父工作，后被安排白宫高级顾问一职。她在声明中表示，尽管不知道未来是否会继续运营该品牌，但能确定自己会将身心投入在政务中。为了保证该品牌运营团队和投资人的公平，因此决定关闭。

目前，该品牌剩余的库存将继续在Lord & Taylor、Dillard’s、Bloomingdales和亚马逊等零售商处售卖，但所有授权许可都将失效。《华尔街日报》称，团队中的18位员工都已获知此消息，而娱乐媒体Page Six则表示，这些人应该不会被特朗普团队收编，更可能直接被辞退。

撇开政治立场不谈，颜值高、会穿衣的伊万卡是适合时尚圈的，事实上，她的时尚事业已有10年之久。

她在2007年便推出了珠宝产品，后来的品牌Ivanka Trump则是在2010年增加了鞋履产品后才正式面世，随即便入驻了许多百货公司。2011年，品牌增加了包袋，接着在2013年与授权公司G-III签订了生产成衣的协议，价格约在100至500美元之间（约为人民币680至3400元）。到了2015年，品类齐全的Ivanka Trump已经入驻了更多商场。

图片来源：Ivanka Trump HQ

图片来源：Ivanka Trump HQ

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直到2017年底，Ivanka Trump还在纽约的Trump大厦开了一家店，但现在也关门了。关门的原因众说纷纭，人们更愿意接受“被爹坑”的推测。

伊万卡曾在2015年接受时尚媒体Racked采访时表示，该品牌因支持职场女性的活动“Women Who Work”赢得了良好的口碑，品牌价值达到1亿美元。

但自美国竞选总统之初，品牌就因与政事不清不楚的关系而面临质疑。

在2016年7月的共和党全国代表大会上，伊万卡穿着自己品牌的衣服向众人介绍特朗普。这一场景被拍了下来发布在她品牌的官方推特上，并配文：“点击此链接购买伊万卡的RMC演讲套装。”第二天，那条售价138美元的裙子在便销售一空。有一次接受采访时，她带着自己品牌中价值1万美元的珠宝，她的公关团队紧接着便发起了宣传这条手链的活动。后来，她的团队承认的确有借机宣传品牌的行为。

Ivanka Trump第一次被正式抵制是在2016年10月，当时特朗普言语侮辱女性的丑闻刚被曝光。营销界人士Shannon Coulter率先发起了全国性的抵制运动“GrabYourWallet（管好你的钱包）”，呼吁人们不要在售卖伊万卡品牌的零售商处购物，除非他们取缔该品牌。

当时，包括Nordstorm、Neiman Marcus在内的多数商场都响应了这一活动，虽然他们声称与政治无关，是出于盈利考虑。而据《纽约时报》报道，T.J。 Maxx和Marshall的员工表示，他们接到指示，把伊万卡的品牌和其他产品混在一起扔进垃圾桶。

当Nordstrom撤掉Ivanka Trump的店铺时，特朗普还愤怒地发了一条推特：“我女儿伊万卡被Nordstrom不公对待了，她是个好人，总是督促我做对的事情！这事儿真恶劣！”即便当时白宫方面将特朗普的行为解读为一位为女儿声张正义的父亲，但许多人还是认为他在公报私仇。

令人哭笑不得的是，总统顾问的Kellyanne Conway又在火上浇了一把油：“Ivanka Trump是很好的品牌，我自己也在穿。我想免费给它打个广告，今天就去买吧，你可以在网上买到。”她的声援可能触犯了联邦道德法——职员不能利用职权声讨私利，不得为任何产品、服务或企业代言，或是为朋友、亲戚谋利。后来Conway因此还得向特朗普道歉。

也许正是由于商场的不支持，伊万卡2017年底在自己家的房地产项目中开了店。Ivanka Trump总裁Klem曾表示，2017年该品牌在某些时间段内盈利颇丰，突破了历史记录。但市场调研公司Rakuten Intelligence却发现，过去12个月中，该品牌在各大百货商场和电商网站上销量下跌了45%。

图片来源：Ivanka Trump

除了外部原因，品牌自身也不得安宁。Ivanka Trump曾面临苛待工人和拖欠工资的指控。2016年，为该品牌代工生产的中国工厂表示，工人们被要求每日工作16个小时，还得不到合法的加班费。而曾在该品牌担任了两年创意总监的Marissa Velez Kraxberger表示，伊万卡承诺有带薪产假，后来却食言了，争取了许久后方才同意。

如今，Ivanka Trump停业了，但伊万卡的律师还保护着品牌使用权。这意味着，不排除她未来回归时尚行业的可能，但她的政治身份显然会影响到一切商业活动。