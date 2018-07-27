2019倍耐力年历模特及拍摄花絮公布 Gigi和王大仁出镜演闺蜜

导语：2019倍耐力年历模特阵容揭晓，包括世界名模吉吉-哈迪德（Gigi Hadid）、知名设计师亚历山大-王 （Alexander Wang）在内的舞者、演员、模特、设计师出镜。

2019倍耐力年历花絮照

倍耐力年历不仅仅是美丽的照片，更是整个社会和时代的剪影。近年来，年历的主题越发深刻，旨在揭露真理和人类境况。今年也不例外，2019倍耐力年历由苏格兰摄影师艾伯特-沃森掌镜，用镜头阐释21世纪梦想和野心的本质。准备和拍摄全程共计10天，于4月中旬在迈阿密和纽约两地进行，艾伯特-沃森用电影的风格，讲述了四个超越时间的故事。

透过镜头和想象，进入四位女性和他们同伴的生活。她们或许正在追寻人生梦想，或许早已达成，可以感受到的是她们梦想背后的情感张力、关键转折点和成功与失意的时刻。

- 米丝蒂-科普兰（Misty Copeland） 和 卡尔文-罗耶三世（Calvin Royal III） – 均饰演舞者。

故事：米丝蒂饰演的舞者坐在市中心的一个脱衣舞俱乐部里。她以跳舞为生，并有一个男朋友（卡尔文饰演）。他们一起住在一间狭小的装饰屋，共同怀揣着成为明日之星的梦想。

- 蕾蒂莎-科斯塔（Laetitia Casta） 和 谢尔盖-普诺宁（Sergei Polunin） – 分别饰演画家 （蕾蒂莎）和 舞者（谢尔盖）

故事：蕾蒂莎饰演一个满怀梦想的画家。她和她的舞者男朋友（谢尔盖饰演）住在市中心一间时髦的阁楼。

- 朱莉娅-加纳（Julia Garner） 和特约出演的阿斯特丽德-艾卡（Astrid Eika） – 分别饰演一位植物摄影师（朱莉娅）和一位模特（阿斯特丽德）

故事：朱莉娅饰演一位在植物园里拍摄稀有植物的摄影师，梦想着能够成为知名的人像摄影师。

- 吉吉-哈迪德（Gigi Hadid）和亚历山大王 （Alexander Wang）— 分别饰演一位成功女性（吉吉饰演）和这位女性的密友（亚历山大饰演）

故事：吉吉饰演了一位富有的成功女性，看似拥有一切的她同时也经历着不安与焦虑。在纽约，唯有一处令她获得安全感 —— 她的密友（亚历山大饰演）的公寓，在那里她感受到来自密友的安慰和关怀。