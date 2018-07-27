你需要了解的2019春夏纽约时装周看点都在这里

导语：纽约时装周将于9月6日拉开2019年春夏时装周的序幕，除了纽约时装周历届的主流品牌——Tory Burch, Michael Kors, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Oscar de la Renta——等等之外，本季还有不少新品牌的加入以及老品牌的回归，着实让人期待。

纽约时装周将于9月6日拉开2019年春夏时装季的序幕

移师巴黎办过一场秀之后，Rodarte品牌将回归纽约，于9月10日下午6：00举办大秀。同时回归纽约的，还有美国本土品牌Proenza Schouler，他们此前也将秀场搬至巴黎，Proenza Schouler大秀将于9月10日下午4：00举行。

此外，还有不少非本土品牌也将眼光瞄准纽约，比如相当值得一提的Vivienne Westwood，这个自带看点的英国品牌将在9月6日举办一场新品静态展，但可能会让你失望的是：此次静态展仅对买手开放。

和以往的纽约时装周一样，晚间举办时装秀的惯例还在，本季几乎每天晚上都有大秀开场。随手举例，Tom Ford大秀就定在9月5号晚8点，此外Jeremy Scott、Kith、The Blonds、Pyer Moss、Area、Opening Ceremony、Calvin Klein等品牌秀场都安排在晚间。虽然头天看秀到“深夜”，但不要认为第二天一早可以睡懒觉，你不想要错过的The Row品牌秀还是安排在9月10号早上9点。

再来说说本季纽约将露脸的新品牌。LVMH大奖得主Kozaburo Akasaka将会在本季纽约时装周展出他的个人男装秀；Rosario Dawson的可持续品牌Studio 189也列位纽约时装周日程之上。

不过最令人期待的可能还是Ralph Lauren，这个美国经典品牌将于9月7日在中央公园举办50周年纪念活动。最后的最后，压轴纽约时装周出场的依旧是Marc Jacobs品牌，大秀将于9月12日晚6点举行。