导语：每年时装周除了观秀明星和走秀超模外，时尚博主也是贡献了相当大一部分关注流量。今天要说的这一位也是相当不一般！

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

长裙

跟着年度最佳博主选单品

被评为2017年度“最亮眼街拍明星”的VeronikaHeibrunner是一位来自德国柏林的时尚博主，同时也是一位资深时尚编辑。长相冷峻，身材高挑且穿搭风格自成一派，她在时装周街头甫一出街旋即引得街拍摄影师们疯狂抢拍。不盲目跟风的她特别偏爱以下单品：

身高180+的Veronika特别喜爱飘逸轻盈的长裙，时而酷劲十足时而温婉优雅，Veronika用自己的搭配技巧让长裙风格各异。（长裙的一个好处是：里面穿了秋裤也看不出来！呵呵哒）

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

长裙

Veronika最擅长将不同材质的单品搭在一起，针织衫、皮夹克这些与她偏爱的长裙搭配起来也是着实时髦的。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

长裙

Veronika最擅长将不同材质的单品搭在一起，针织衫、皮夹克这些与她偏爱的长裙搭配起来也是着实时髦的。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

长裙

黑色裹身裙修身搭配银色手提包，totalblack造型散发着神秘气质，而一双黑色VANS则为这套look带来了动感。（如果去炎热的地方收获2018第一缕夏天阳光，我们这么穿，可好？）

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

平底鞋

平底鞋

在街拍中你很容易发现，无论是优雅的长裙还是干练的裤装，Veronika脚上永远搭配着一双舒适耐看的平底鞋。她最拿手的混搭好戏就是在这个高跟鞋盛行的年代里，反其道而行之并且乐在其中。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

平底鞋+裤装

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

平底鞋+裤装

平底鞋+裤装

与简单帅气的裤装无缝连接。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

平底鞋+裙装

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

平底鞋+裙装

平底鞋+裙装

谁说裙子就一定是配高跟？Veronika与裙装的搭配就把柔美与动感巧妙地相结合。

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牛仔

牛仔

VeronikaHeibrunner的另一个偏爱的单品就是牛仔。牛仔作为一种经久不衰的时尚元素，到今日已成为潮流人士们着装时的必备单品之一。而在寒冷的冬日里，牛仔单品也是个不错的选择。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

牛仔

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

牛仔

牛仔搭配皮草让奢华显得更平易近人。而毛边、破铜的设计，也让Veronika敢大玩乞丐牛仔look。

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Veronika Heibrunner与男友Justin O‘Shea

男友是最爱的“单品”

VeronikaHeibrunner不仅自己会穿，她的男友JustinO‘Shea也是帅气有型，作为同样在时尚圈工作的Justin蓄着一脸络腮胡，而一身合身的套装是他本人的标志形象，Justin曾透露在过去十年中他的衣橱里出了西装就是衬衫。造型百变的Veronika和“一成不变”的Justin在穿着品味上有着某种契合的默契，而俩人无论走到哪儿都十指紧扣的小动作，也是甜翻了整个时尚圈。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

Veronika Heibrunner与男友Justin O‘Shea

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

Veronika Heibrunner与男友Justin O‘Shea

大胡子男友Justin虽然常年西装三件套，造型也没太多变化，但细节上的改变也多少能为整体造型加分许多，毕竟走到哪里儿也不能抢了女友Veronika的风头。

有事业、有爱情还超级会穿 这位博主还真是不一般

Veronika Heibrunner与男友Justin O‘Shea

每当俩人一同出现在镜头前，画面总是充满了甜蜜。而他们的情侣装也是非常值得学习的。

嘉姐祝愿在学习完Veronika的搭配圣经后，你的爱情、事业在新的一年里会越来越好。