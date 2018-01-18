导语：今天凌晨三点，易烊千玺工作室发微博送上了300万粉丝福利，公开了千玺的个人ins帐号，网友粉丝一时间炸开了锅。可是这ins画风，千玺真的是要做“萌宠博主”了嘛？！

易烊千玺竟然要做萌宠博主

宠猫更宠粉，他的ins他的世界

距离易烊千玺生日会已经过去了一个月、距离上次工作室发的200万福利微博已经过去了两个月，粉丝们都在嚷嚷着“是不是该搞点事情了”，“300万粉丝福利什么时候发”，“玺游什么时候更新”。新年第二天就收到工作室贴心的福利，恍恍惚惚红红火火的一年开始啦！

易烊千玺竟然要做萌宠博主

“有一个地方只有我们知道”，可是小室你知道你这一条微博会引来多少万的“我们”嘛？！心疼千纸鹤们又要去研究注册ins帐号啦。。。。。。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

自从工作室凌晨三点发布微博之后，千玺的ins帐号从15位关注者一路狂涨，今天早上打开ins，已经有了4万多的关注者，并且在持续“发酵”中。

想知道为什么粉丝叫千玺“大佬”？看看ins这“老艺术家”的画风，你大概就可以看出来了。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

看到千玺ins的头像，你大概。。。。。。也还是看不出他的精神世界是怎样的吧。就是让你捉摸不透啊，就是让你猜不到啊，反正你也打不着他。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

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易烊千玺竟然要做萌宠博主

写字、画画、摄影、陶艺。。。。。。千玺真的是各项武艺都乐在其中呢。这些“艺术爱好”其实一直在千玺的心底滋生，之前采访时他就说过如果有机会，自己会很愿意去远方走走看看，写写字画画路边的花草。

打开千玺的ins，就像是打开了一个新世界，这个世界只有千玺和他的猫猫们。

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虽说千玺宠猫是粉丝们众所周知的，可是这为数不多的帖子里，单是猫猫的照片都占了一半的位置。怪不得粉丝都说千玺即将迈进“萌宠博主”了呢。

不光ins如此宠猫，微博上少得可怜的自拍中也少不了猫的身影。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

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除了日常撸猫玩耍的趣图、“大佬”式自拍外，你总能发现照片之外透露出来的“大佬式”摄影。而粉丝们也是蜜汁怼爱豆，还不是羡慕千玺怀里的那只猫，可猫是无辜的啊，就只好怼主人了。

当然，千玺除了宠猫外，对千纸鹤们的宠爱也是让旁人嫉妒的不能自已。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

生日会当天，千玺以一首《Boyfriend》开场，唱酥了多少千纸鹤的心，粉丝们纷纷留言说“这就是我男朋友啊”，“这歌就是唱给我听的啊”。没能去现场的鹤儿们感觉是被整个世界抛弃了一样。

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生日会上还为粉丝送上了一束红玫瑰，并且亲手写了1600封祝福卡片。这样的爱豆，不，这样的“男朋友”，你有什么理由不心动呢？

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其实，生日会前一天千玺就发了ins，暗示1600封已经写完。“今天要开心呦”，简短的六个字，却表达了这个爱豆对粉丝们细腻的宠爱。

收到卡片的鹤儿们，是不是像收到了暗恋对象的表白一样激动呢？悄悄羡慕着。。。。。。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

新年的第一天就收到千玺充满爱心的新年祝福，是不是又激动地狂刷了几个小时的微博呢？不要问嘉姐是怎么知道的。

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新的一年，一样的宠你。这大概就是千玺想告诉粉丝们的吧。嘉姐只想替鹤儿们说声：大佬，ins不要断更啊！

ins之外，舞台之上，他就是王者

易烊千玺竟然要做萌宠博主

ins之外，千玺还是那个会偶尔更新一下微博的“大佬”，还是那个跳起舞来迷倒众人的舞蹈担当。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

那些撩人的舞姿，那些不经意间露出的腹肌，都让粉丝尖叫。

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自幼练习舞蹈的他，基本功如此扎实的他，每一段舞蹈都让人忍不住循环播放。尤其是千玺跳舞时的眼神，认真看，你会读出舞蹈之外的他的故事。

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当然，越努力越幸运，可有的人就是越幸运越努力。除了已经算是个人强项的舞蹈外，千玺还学习了架子鼓、贝斯。

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四周年演唱会上的那段个人solo，你还没有被他完全震慑到？那么那段B-box+架子鼓表演一定让你对眼前的这个少年有了更多的期待。

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千玺参与的新节目《这就是街舞》计划在2018年播出，同时参与节目的还有罗志祥、韩庚、黄子韬，要看到千玺和前辈们同台竞技，想想就很激动呢。

易烊千玺竟然要做萌宠博主

新年第一天收到千玺的认真四连拍，新年第二天收到工作室贴心的福利，恍恍惚惚红红火火的一年要开始啦！这个即将18岁的少年在2018年又会有怎样的突破呢？