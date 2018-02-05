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张曼玉现场飙戏TFBOYS三度献唱 今年春晚玩大了

张曼玉现场飙戏TFBOYS三度献唱 今年春晚玩大了
2018年02月05日 17:26 新浪时尚
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　　导语：一年一度的春晚进入了倒计时时间，每年谁能上春晚有种猜灯谜的喜悦感，今年春晚的人员名单也是几经周折。而据我们打探回来的消息是： 陈伟霆与张艺兴同台、张曼玉王菲多年后回归舞台。

　　那英王菲20年后再聚首 将在央视春晚献唱《重逢》

那英王菲20年后再聚首 将在央视春晚献唱《重逢》那英王菲20年后再聚首 将在央视春晚献唱《重逢》

　　最早爆出来的消息是那英王菲20年后再聚首，20年前王菲和那英在春晚的舞台上演唱了歌曲《相约98》，成为几代人的经典记忆。在今年的春晚上两位歌后再聚首，将会献唱《重逢》。回看过去那英一席白色挂脖礼服搭配长袖子，发型师那个年代最时髦的新娘头。王菲粉色长裙搭配丸子头造型，搭配粉红的晒伤妆，俏皮可爱。虽然时隔20年现在看起来有一点年代感，但当年两位的造型也是当下最in的时髦款。

　　张曼玉将加盟春晚，跟杨洋王凯合唱歌曲

　　据媒体称，张曼玉将和杨洋、王凯共同带来春晚节目，三人合作演绎一首温暖催泪歌曲《我的春晚我的年》。据知情人士透露，主唱或只为王凯和杨洋，张曼玉则带来一段情境表演似的演出。

　　张曼玉16年后再登春晚

张曼玉2001年春晚张曼玉2001年春晚

　　梁朝伟与张曼玉在2001年的春晚上演唱了这首《花样年华》

　　2016央视春晚佟铁鑫杨洋歌曲《父子》

2016央视春晚佟铁鑫杨洋歌曲《父子》2016央视春晚佟铁鑫杨洋歌曲《父子》

　　2017央视春晚 胡歌与王凯演唱歌曲《在此刻》

王凯 春晚王凯 春晚

　　TFBOYS王俊凯王源易烊千玺或将连续三年上春晚 ，献唱《相约2035》

　　2018年央视狗年春晚举行了第一次联排，网传TFBOYS表演的歌曲暂定名《相约2035》，以青春和未来为主题，节目已过导演组四次审查，三宝有望三登春晚，2016年的《幸福成长》和2017年的开场歌曲《美丽中国年》都非常出彩，期待他们今年的精彩表演。

TFBOYS 春晚 2016TFBOYS 春晚 2016
TFBOYS 春晚 2017TFBOYS 春晚 2017

　　周杰伦现身春晚彩排，时隔7年第四次登上春晚舞台的

　　春晚将近不少明星都现身彩排现场，最让人关注的当然还是时隔7年第四次登上春晚舞台的——周杰伦。

周杰伦现身春晚彩排，时隔7年第四次登上春晚舞台的周杰伦现身春晚彩排，时隔7年第四次登上春晚舞台的

　　陈伟霆现身春晚彩排现场

陈伟霆现身春晚彩排现场陈伟霆现身春晚彩排现场
陈伟霆（图片来源于网络）陈伟霆（图片来源于网络）

　　江疏影低调现身春晚二次联排 或和李易峰同台合唱

　　江疏影低调现身春晚二次联排，或和李易峰同台合唱。两人拍摄《在纽约》据某媒体爆料称李易峰已经获得了获春晚节目组邀约，可能会和江疏影同台合唱歌曲，两位将参加之后的联排工作。

在纽约在纽约

　　张艺兴将登上2018春晚

张艺兴春晚张艺兴春晚

　　沙溢一家三口登春晚

　　2018年央视春晚，据悉沙溢 、胡可带着安吉 一起现身彩排，这是沙溢2015年春晚表演小品《喜乐街》之后，再次登上春晚。

沙溢一家三口沙溢一家三口

　　除此之外，2014年黄渤一首《我的要求不算高》红遍大江南北，今年他将再次登场。还有秦海璐、郭冬临 李谷一 、李成儒 张小斐，这些春晚的常客也将登舞。

　　说完了这些即将亮相2018年春晚舞台的明星，下面我们说说无缘本届春晚的明星。

　　无缘春晚

　　知情人称刘昊然吴磊因档期问题无缘春晚

知情人称刘昊然吴磊因档期问题无缘春晚知情人称刘昊然吴磊因档期问题无缘春晚

　　之前传言刘昊然与吴磊将亮相今年春晚，而根据知情人士透露，节目组确向二位艺人分别发出过春晚邀请，但两位均因拍戏档期问题无缘今年春晚舞台。

　　鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因内部节目调整

鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因内部节目调整鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因内部节目调整

　　之前传言说鹿晗和关晓彤携手登场，但据悉因内部对歌舞节目进行了新的调整，受节目时长、组合形式等各方面因素影响，关晓彤无缘今年的央视春晚。

　　邓伦无缘春晚舞台

邓伦邓伦

　　看完了以上的名单之后，具体还是以现场演出为准，锁定新浪时尚大年三十儿的精彩直播。

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