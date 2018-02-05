张曼玉现场飙戏TFBOYS三度献唱 今年春晚玩大了

导语：一年一度的春晚进入了倒计时时间，每年谁能上春晚有种猜灯谜的喜悦感，今年春晚的人员名单也是几经周折。而据我们打探回来的消息是： 陈伟霆与张艺兴同台、张曼玉王菲多年后回归舞台。

那英王菲20年后再聚首 将在央视春晚献唱《重逢》

那英王菲20年后再聚首 将在央视春晚献唱《重逢》

最早爆出来的消息是那英王菲20年后再聚首，20年前王菲和那英在春晚的舞台上演唱了歌曲《相约98》，成为几代人的经典记忆。在今年的春晚上两位歌后再聚首，将会献唱《重逢》。回看过去那英一席白色挂脖礼服搭配长袖子，发型师那个年代最时髦的新娘头。王菲粉色长裙搭配丸子头造型，搭配粉红的晒伤妆，俏皮可爱。虽然时隔20年现在看起来有一点年代感，但当年两位的造型也是当下最in的时髦款。

张曼玉将加盟春晚，跟杨洋王凯合唱歌曲

据媒体称，张曼玉将和杨洋、王凯共同带来春晚节目，三人合作演绎一首温暖催泪歌曲《我的春晚我的年》。据知情人士透露，主唱或只为王凯和杨洋，张曼玉则带来一段情境表演似的演出。

张曼玉16年后再登春晚

张曼玉2001年春晚

梁朝伟与张曼玉在2001年的春晚上演唱了这首《花样年华》

2016央视春晚佟铁鑫杨洋歌曲《父子》

2016央视春晚佟铁鑫杨洋歌曲《父子》

2017央视春晚 胡歌与王凯演唱歌曲《在此刻》

王凯 春晚

TFBOYS王俊凯王源易烊千玺或将连续三年上春晚 ，献唱《相约2035》

2018年央视狗年春晚举行了第一次联排，网传TFBOYS表演的歌曲暂定名《相约2035》，以青春和未来为主题，节目已过导演组四次审查，三宝有望三登春晚，2016年的《幸福成长》和2017年的开场歌曲《美丽中国年》都非常出彩，期待他们今年的精彩表演。

TFBOYS 春晚 2016

TFBOYS 春晚 2017

周杰伦现身春晚彩排，时隔7年第四次登上春晚舞台的

春晚将近不少明星都现身彩排现场，最让人关注的当然还是时隔7年第四次登上春晚舞台的——周杰伦。

周杰伦现身春晚彩排，时隔7年第四次登上春晚舞台的

陈伟霆现身春晚彩排现场

陈伟霆现身春晚彩排现场

陈伟霆（图片来源于网络）

江疏影低调现身春晚二次联排 或和李易峰同台合唱

江疏影低调现身春晚二次联排，或和李易峰同台合唱。两人拍摄《在纽约》据某媒体爆料称李易峰已经获得了获春晚节目组邀约，可能会和江疏影同台合唱歌曲，两位将参加之后的联排工作。

在纽约

张艺兴将登上2018春晚

张艺兴春晚

沙溢一家三口登春晚

2018年央视春晚，据悉沙溢 、胡可带着安吉 一起现身彩排，这是沙溢2015年春晚表演小品《喜乐街》之后，再次登上春晚。

沙溢一家三口

除此之外，2014年黄渤一首《我的要求不算高》红遍大江南北，今年他将再次登场。还有秦海璐、郭冬临 李谷一 、李成儒 张小斐，这些春晚的常客也将登舞。

说完了这些即将亮相2018年春晚舞台的明星，下面我们说说无缘本届春晚的明星。

无缘春晚

知情人称刘昊然吴磊因档期问题无缘春晚

知情人称刘昊然吴磊因档期问题无缘春晚

之前传言刘昊然与吴磊将亮相今年春晚，而根据知情人士透露，节目组确向二位艺人分别发出过春晚邀请，但两位均因拍戏档期问题无缘今年春晚舞台。

鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因内部节目调整

鹿晗关晓彤无缘央视春晚 因内部节目调整

之前传言说鹿晗和关晓彤携手登场，但据悉因内部对歌舞节目进行了新的调整，受节目时长、组合形式等各方面因素影响，关晓彤无缘今年的央视春晚。

邓伦无缘春晚舞台

邓伦

看完了以上的名单之后，具体还是以现场演出为准，锁定新浪时尚大年三十儿的精彩直播。