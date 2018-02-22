度假堪比拍大片 明星“游客照”都太美了

导语：春节休假结束啦，不知道美少女们打算怎么过~不管你是去温暖的海岛过冬，还是回到家乡的街道上走一走，搭配一套美美的造型都能让你心情up up up！跟着几位穿搭缪斯学一学，保证你的度假穿搭也能美出新高度。（转自：时尚COSMO）
有这么几位仙女，她们不仅喜欢到处玩玩玩，更能每次都拍出大片即视感的旅行照，每次她们在不同的地方定位打卡，我一定要点赞➕评论，再恨不得转发个几百次，好让全世界看到她们有！多！美！
今天要说的，有每个女孩都羡慕她们身材的表姐刘雯和仙姑何穗，有超会凹造型的倪妮，有文艺范的金马影后马思纯，还有古灵精怪的美人鱼林允。她们每个人的风格都大不相同，但是她们大片一样的“游客照”，一定有你最爱的那款。
1、刘雯
作为国际顶级的超模，表姐长着一张有故事的高级脸，她私下的穿搭经常会走帅气的中性风，同时酷爱穿牛仔，牛仔裤算是她度假穿搭里最常出现的单品了。
假期里，表姐非常喜欢亲近大自然，简单的白上衣和白鞋，搭配拼色牛仔裤，包包也选择了蓝色系，麦田里的她看起来舒服自然极了。
这张是在夏天拍的，超简单的搭配，站在金色花田里，像是电影的画面。
夏天的时候，刘雯也喜欢去到绿色的农场里，简单的卡通图案黑T恤，让她在自然的背景下看起来很放松，怎么拍都美美的。
黄昏的公路上，落日很美，简单的黑白运动装也能拍出大片感。
酷女孩的旅行怎能少了皮衣呢？
大家也可以学一下这种构图，找到有意境的背景，让人像变小，也很美。
衬衫+牛仔裤，表姐的经典搭配。
对表姐来说，冬天要做到既温暖又有型，似乎不是一件难事。
看出来了吗，她很擅长用枝叶遮挡面部，营造一种俏皮的疏离感。
表姐的搭配很多都是短上衣+长裤，比如这套，黑白条纹上衣，下摆塞进裤子里面一点点，非常显腿长，可不仅是因为人家本身就有大长腿呦。
表姐的搭配都是帅气又时髦的类型，非常适合酷女孩们参考。
2、何穗
不同于表姐的简单帅气范儿，仙姑何穗之所以被称为“仙姑”，不仅因为她长得好看、皮肤超白，还因为她平时的私服很多都走仙女风，同时也比较多变。
没有什么比一条蓝色花朵连衣裙更适合海边了，仙姑这套LOOK很美很飘逸。
这种大地色系的衣服，相比饱和度高的彩色或平淡的黑白色，更加适合旅行中拍照，看起来自然、舒服，又不会乏味。
仙姑也爱牛仔蓝，这件衬衫是当下很流行的水袖设计。
背后也有小心机，仙姑拍照的时候很会利用衣服和配饰的特点，很值得学习哟~
同样的牛仔蓝，不同的风格。毛边的阔腿牛仔裤看起来大气又休闲。
一件简单的白毛衣也会让整个人看起来更安静、温和。
夏天用白毛衣作为外搭也很合适。
3、倪妮
以会拍照而闻名江湖的倪妮，不仅拍照姿势多变、表情丰富，连到处玩玩玩的穿搭，都能做到每套都好看。
她微博上发的每组游玩照，都很有大片的感觉，很会利用色彩和构图。
蓝色百褶短裙很少女，毛衣外套看起来很舒服，混搭得十分成功。
拍近照的时候，一个有趣的墨镜总能成为点睛之笔。
很简单的搭配，但是毛衣外套慵懒地披着，秒杀一切。
高端街拍玩家喵总，后备箱也能用起来，配合她凹造型。
她喜欢穿彩色，能和景色里的蓝天绿树很好地呼应起来。
衣服虽然颜色丰富，但十分和谐，经得起特写的考验。
她也特别会与路人互动，让照片变得更有趣，同时这件蓝色的衬衫，与周围的颜色也很和谐。
动物图案这两年大火，白T和黑裤子这么搭显腿长大家都知道吧？喵总证明了同一套搭配真的可甜可酷可俏皮。
夏天当然要吃雪糕啦，这种拍照时的小道具，谁都可以轻轻松松get。
超短裤也太显腿长了吧！答应我，这种拍照构图一定要让你男朋友学习一下。
旅行拍照可不只有在艳阳下，夜晚的异国街头也是很好的背景。
感受一下倪妮强大的表现力
旅行中都能拍出这种电影感十足的人像大片
参观名胜或教堂，更稳重、有质感的着装更能与环境融为一体。
喵总的POSE、表情、角度，以及“颜色搭配大法”，你都学会没？
4、马思纯
马思纯的微博一直非常文艺，她给每组照片搭配的文案都很用心。
至于穿衣风格，她不喜欢很繁复的款式，即使简单的风格，也能通过她影后级的表现力，看起来非常生动。
这样的角度让她很好地融入了异国的氛围，黑色的毛衣微微露出肩膀，秋天的阳光温暖地照着，让她看起来女人味十足。
就这么随意地站在大街上也能拍出大片，看似简单，袜鞋、chocker这种时髦元素，一个都没有少。
也很会利用白色的背景墙
和狗狗互动让画面很有故事感
不仅动物，植物也很有互动性。
耳环和chocker都有点酷，但遇上娇艳的花朵，就变得柔美了起来。
和叶子的互动，表情满分。
马思纯也很懂颜色的搭配，大地色的上衣和雪地靴和背景超和谐。
即使是有意境的面部特写，也要带上时髦的supreme毛线帽。
有时她也会少女心地换上有一点性感的碎花吊带裙。
素颜也没在怕的，眼神安静、柔和，不借助外力也能拍出意境。
这么多度假照看下来，COCO发现马思纯的搭配都是非常简单随性的，但放松的心态和灿烂的笑容，让她的照片看起来特别有感染力。同时她也超级会赶时髦，之前流行的椰子鞋和CHAMPION卫衣，还有小清新的糖果色羽绒服，都能在她的度假私服里面看到。
马思纯的风格对各位美少女来说，应该是最好模仿的了，外出旅行，简单、舒适、上镜好看，才是王道。
5、林允
林允的风格是最少女的，也带着一些叛逆，各种潮牌、运动装都是她的挚爱。
美少女的旅行日常之一：滑滑板。
她称这组照片是“游客照”，可是这位游客的大长腿也太与众不同了吧！黄色背心看起来很有活力，外套扎在腰上，表情也是十分叛逆。
美少女的旅行日常之二：冰淇淋。
角度找对了，眼神可以很有表现力。
美少女的旅行日常之三：去海边。
要是你也想像这条小“美人鱼”一样，在海边尽情玩耍、回归童年的话，这种颜色活泼的长袖运动装才最适合你呢，不仅方便又防晒，而且保证看起来年轻个十来岁！
夜晚拍片很有质感，这件蓝色条纹毛衣被她带得大火。
叛逆少女的回头杀
和圣诞树的合影，时髦的少女允怎能不如爆红的老爹鞋？
少女林允也总是尝试不同的风格，这件红裙，COCO竟看出了一丝浪漫的西班牙风情。
在异国街头酷了起来，墨镜真是凹造型利器。
听说林允基本上都是自己搭衣服，还经常自己化妆，这简直是专业水准啊！
度假也有这么多打扮的小心机，能get到的你就是最美的，要想美的不同，找到适合自己的风格才是关键呐！今天你被谁惊艳到了？欢迎留言~