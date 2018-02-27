4 in love再合体却勾起了《请回答1988》的记忆

导语：近日，微博话题#杨丞琳 一千零一个愿望#冲上热搜榜，4 in love 组合再次重聚，在2月25日杨丞琳个人演唱会上一起演唱了当年红遍大街小巷的歌曲《一千零一夜》，于是又引发了一波老阿姨、老大叔们的回忆杀。

“明天就像是盒子里的巧克力糖，什么滋味，充满想象……”不得不赞叹《一千零一夜》的传唱度，从没听说过4 in love 的我对这首歌却完全不陌生。可想而知，当年的粉丝看到4人再次合体，心中得翻起多大涟漪。

网友评论

时间悄悄从指尖流逝，转眼间大家都从小孩变成大人。小时候最常想的问题就是“长大后的我会是什么样的呢？会不会长成大美女，完爆身边那些收到过情书的讨人厌的小美女？”因为丑小鸭变天鹅这样的桥段总是出现在当时异常高产且部部精良的台湾偶像剧当中。

杨丞琳在当时也是偶像剧炙手可热的傻白甜真善美女主的不二人选，比如《恶魔在身边》里整天爱幻想、咋咋呼呼但又充满正义感的大傻妹小悦，而由她演唱的该剧主题曲《暧昧》更是深入人心。

恶魔在身边

当时的台湾偶像剧可以说是达到鼎盛时期了，席卷东南亚的《流星花园》，几乎让全校男生的打扮都是：白色无袖衬衫+大喇叭花裤子，而明明血气方刚的少年也忍不住模仿花泽类忧郁的眼神。虽然现在鲜肉帅哥层出不穷，但周渝民在我心中花美男的地位依然无可撼动。

流星花园

一定不能漏掉的《恶作剧之吻》，“江同学你好，我是F班的袁湘琴。我想你并不认识我，可是我对你很了解喔……”全校倒数、长相一般、身高150+的笨蛋湘琴凭借自己的执着可爱追到智商180、高冷帅气、身高180+的江直树，成功逆袭。于是全校女生都开始了漫漫情书路。

恶作剧之吻

去年，至今开播11周年的《放羊的星星》宣布翻拍之后，又让很多人忍不住去重温这部当时让人哭肿眼睛的剧，主题曲《我们的纪念》又重回歌单。

放羊的星星

还有《绿光森林》、《公主小妹》、《王子变青蛙》、《东方茱丽叶》。。。。。。这些霸占课间前后桌话题“热搜榜”的台湾偶像剧，几乎影响了所有80、90后两代人的审美水平、择偶标准甚至是婚姻选择。

这些经典的台湾偶像剧承载着80、90后的青春回忆，串联起了中学同桌、初恋男（女）友，那些一去不复返的美好学生时代。

那时、那景、那人、那物，都来自你的亲身体验，而接下来的这部剧，没有陪伴你的青春，却也一样能把你拉回从前，体会爸爸妈妈们的青春年华。

请回答1988

第一次看《请回答1988》（一下简称1988）是两年前，目前为止，没有一部电视剧能比1988更能打动我的内心了，没有堕胎、没有绝症、没有车祸、没有兄弟反目、没有争夺财产。。。。。。只有发生在1988年前后的皮肤而真实的故事，一切就像生活。

它无数次让我爆笑也无数次让我感动落泪，而感动落泪的点不是因为主人公的悲惨遭遇，是发自内心的温暖的感动，这些感动来自邻里间的互相帮助、朋友间的嬉笑打闹和真切关爱、青春期的懵懂初恋和我爱你就等你5年的坚守相爱，但最让我触动的应该是整部剧对于亲情的诠释。

母女情

剧中有一段情结是，成宝拉（女主姐姐）因为参加示威游行被警察逮捕，她的妈妈李一花穿着破了洞的袜子和拖鞋从雨里冲出来，撕心裂肺的为宝拉开脱，一遍遍向警察哭诉宝拉的好，并搓动双手祈求警察，因为妈妈知道一旦宝拉被抓，整个人生都会留有污点，而先前一直不肯低头认错的宝拉，在低头看到母亲脚趾流血却一直坚定站在自己身前拼命护住自己那一刻，终于开口认错，说出：“对不起”。此时宝拉的旁白也让人更深切的体会了母亲的伟大：比起她自己，她更想守护的，那就是我。但当时我并不知道，人真正变强大，不是因为守护者自尊心，而是抛开自尊心的时候，所以妈妈很伟大。

还有已为人母的妈妈善英，遇到困难之后给年过花甲的妈妈打电话，只是喊出“妈妈”两个字便泪水绝提，泣不成声。“听说神无法无处不在，所以创造了妈妈。即使到了妈妈的年年龄，妈妈的妈妈任然是妈妈的守护神。妈妈这个词，只是叫一叫，也会觉得喉咙更哽咽。妈妈，最有力量的名字。”

父子情

阿泽（男主之一）和善宇（男主之一）的爸妈因为平日里的互相照顾而暗生情愫，但两位父母都害怕他们的爱情让孩子们为难，所以一生都在为阿泽付出的爸爸犹豫再三后才开口征求阿泽的意见，而在外人眼里只会下棋情商为0的阿泽却对爸爸说：我希望在我不在的时候，你也能吃上热乎乎的饭菜，这是爸爸的人生，我希望爸爸幸福。

同时，他还对一时不能接受的善宇说：那个人是你妈妈真好。

等等细小又感人的情结和对话，让人感动又温暖。亲情是妈妈为了保护自己的孩子，可以不要自尊心；亲情是妈妈偷偷信封里帮你渡过难关的钱；亲情是爸爸不好意思说出口，却默默守护着你的爱；亲情是就算说不出口“爸妈，我爱你”，就对爸妈说“爸妈，我需要你”……

友情

说到1988，不得不说友情，剧中四男一女的组合，组成了拆不散的铁打好友五人帮。发小的存在对每个人来说应该说都是幸运的吧，那时的我们什么也没有却不离不弃。五人帮便是从小一起长大的好友，不幸的是其中的两位阿泽和正焕（男主之一）同时爱上了女主泽善，但这并没有影响两人的友情。“虽然我和你爱着同一个女人，可是我仍然喜欢你，不愿意让任何不幸发生在你身上。”

正焕和阿泽

还有当泽善苦恼为什么没有人喜欢自己时，娃娃鱼（发小之一）的一句话温暖了泽善，也点醒了她。“泽善啊，不要总是关注谁喜欢你，你要想想你喜欢谁。”好朋友不仅会安慰你，更会告诉你，你自己就是珍贵的存在。

娃娃鱼和泽善

1988把爷爷辈的人带回了他们奋斗的年代，让妈妈辈的人回忆起爱恋的时光，而正直年轻的青年人们则感受到了任由时代变换，却不会变的亲情、友情和爱情。

岁月流逝，但总有温暖留在心中。被4 in love 引发的一波回忆杀，正是因为心中怀有的温暖呀！

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