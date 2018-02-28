导语：最近大幂幂的新剧不知道大家看了没有，想必大家最初听说这部剧，也是因为剧中杨幂居然与黄子韬搭起了cp！《谈判官》定位现代职场，杨幂饰演一名专业谈判官童薇。谈判桌上句句带刺，谈恋爱时刀刀扎心，不过COCO并不在意剧情如何，因为杨幂的剧中造型才是看点！（转自：时尚COSMO）

跟童薇学穿搭，杨幂的衣柜才是《谈判官》的主角

不知道什么时候开始爱情剧都开始喜欢涉足豪门生活，已知有一个跋扈的富二代男主谢晓飞（黄子韬饰）：

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那么我们可以得出，他一定有一个家族企业要继承：

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第二，他一定会有一个古板且一生气心脏就受不了的集团董事长老爸：

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第三，男主角也要有一个和他很有cp感且“看起来”很老实的弟弟：

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这部剧的进步之处就在于女主角的设定不再局限于傻白甜，而是向女精英的方向发展，于是就有了童薇（杨幂）这个和男主毫无cp感的女主角，并且两人的关系一定要开始于互相厌恶，再逐渐发展为相互吸引：

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有了女主，一定会有与男主争夺女主的高富帅贴心备胎男二：

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男二如此优秀，也一定要有一个仰慕他并且喜欢他的单纯女孩：

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这些角色，这部剧全有，剧情也就可想而知，无非是豪门阔少与爱好怼人的职场女白领的爱恨情仇。

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不过有杨幂的地方就有时尚江湖，这种现代职场剧太适合她发挥带货实力。下面，就请大家和COCO一起欣赏这部杨幂主演的职场轻喜剧：《时尚谈判官》之——杨幂穿啥我穿啥。

LOOK 1：套装

杨幂剧中饰演一名专业谈判官，主要工作是协助促成企业间的商业合作，一接活儿就是几亿的大单。这样的工作必定要有一些专业的办公室造型，套装自然少不了。第一集杨幂回国后出现在公司穿了一套淡金色套装，时髦高级，在公司里要是看到有这么穿的同事你就要小心了，她绝对不是什么小角色。

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杨幂在这部剧中的鞋子搭配都很简单，但讲究。一般情况下都会选择同色系搭配，什么颜色的的上衣就搭什么颜色的高跟鞋，这也是职场穿搭中最简单的技巧。

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发布会的造型也遵循了这一点，粉色软呢无袖连衣裙搭配粉色高跟鞋，比剧中还要年轻。

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大家都知道套装是出入职场的最佳造型，杨幂的套装可不是普普通通的黑色西装西裤，她总会别出心裁地将套装变时髦。比如，把西裤换成阔腿长裤，看上去既有套装的正式感又如裙装一样飘逸。

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这个造型出现在第六集，童薇（杨幂饰）在参加第一次谈判的酒店大堂里，被对手设计，一个小孩子泼了她一身牛奶。但杨幂的车中却有备用服装，有惊无险，漂亮应对。正装多备一套总有用处，“留一手”也是职场中的关键法则。这也是她海报中的造型，大气潇洒，值得参考。

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杨幂穿黑色外套时总有“猫腻”，不是款式独特就是搭配出色。像这个造型就属于前者，黑色绣花外套搭配领结白衬衫，华丽复古不浮夸，谢氏科万全拿下！

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套装作为经典的职场单品，是展现专业性的最佳装扮，学习杨幂的套装搭配，干练与时髦双收。

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LOOK 2：西装

杨幂剧中的西装造型很丰富多变，波点西装其实很常见，但是杨幂巧用内搭的白色领边化解了单调，为优雅的正装增添一丝浪漫质感。

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纯色的西装造型也不流于普通，卡其色薄款西装外套稍稍有点oversized的感觉，又毫不夸张，大口袋让西装更有休闲感。

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孔雀蓝色西装外套则搭配了同色系的内搭，蓝色给人的感觉就是稳重、可信赖，职场穿搭中，颜色可是大有学问。

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这件西装下杨幂搭配的是短百褶半裙，把甜美穿进职场也绝非难事。

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如果是黑色西装，就更要用细节配饰来点缀。杨幂用暗红色印花丝巾轻系颈间，柔美知性。

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西装单品不仅适合职场，去年也是大热款式，并且今年还有继续时髦下去的趋势。

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穿西装时记得用恰当的丝巾装饰，会让造型更加精致。

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LOOK 3：大衣

这部剧中杨幂打造造型的两件主要单品就是西装和大衣，虽然才播出了10来集，但杨幂已经把各种颜色的大衣穿遍了。大红色大衣搭配红色高跟鞋和红色手包，这一身很有年味，当然也绝对是漂亮又时髦。

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亮黄色穿在她身上也不俗，搭配几何印花衬衫和黄色手提包，能把黄色穿出高级感实属难得。

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绿色无袖连衣裙与绿色格纹衬衫叠穿，既专业干练又清新减龄，出门就披上一件绿色大衣，顺色打造层次感丰富的造型。

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粉色大衣则内搭粉色连衣裙，胸前的开口既不夸张又小有性感，这是女主角与闺蜜去酒吧时的造型，比上班的穿搭更活泼。

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灰色大衣则搭配了灰色内搭，《谈判官》中大衣造型的两点搭配法则就是同色+露腿，效果则是高级+优雅，虽然简单但是精致感满满。

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剧中杨幂始终是中长的卷发，披散在肩上，耳饰也被埋藏在头发里，但是会在转头的瞬间闪现，低调含蓄的优雅最为撩人。

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无袖西装大衣也适合办公室，依旧是同色搭配+露腿，淡淡的米色温柔干练。

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工作之外的时间童薇也会选择不那么正式的外套，比如这件酒红色机车夹克，内搭红色连衣裙，打底裤一点也没有让造型减分，保暖又帅气。

跟童薇学穿搭，杨幂的衣柜才是《谈判官》的主角

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今年十分流行把西装套装与大衣叠穿，既潇洒又干练，浑身上下都透着职业气息。

跟童薇学穿搭，杨幂的衣柜才是《谈判官》的主角

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在穿着大衣时内搭顺色可以强调质感，也让层次感更分明。

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LOOK 4：居家造型

童薇这样一个高级谈判官，工作场上造型不简单，日常居家穿搭也不能松懈，家居服造型值得精致女孩们看看学学。滚边睡衣套装是经典款，枚红色既有女人味又有少女感，但缺点是质感不如黑白高级。

跟童薇学穿搭，杨幂的衣柜才是《谈判官》的主角

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同款睡衣不同颜色，蓝色睡衣套装外披白色羊毛披肩，即使没有暖气也能带来融融暖意。

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或是用浅驼色舒适连衣裙搭配马海毛毛衣外套，软软萌萌，怪不得惹我们飞总心动。

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挑选家居服时最关键的就是质感，选择棉质或是丝质的睡衣舒适贴身，即使在家也要时刻保持美丽~

跟童薇学穿搭，杨幂的衣柜才是《谈判官》的主角

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都说杨幂黄子韬这对cp集集撒糖，可是这糖是草莓牛肉味。。。。。。俩字：不搭。不过把这剧当成职场穿搭秀来看，还是大有看点的哦~

（图片来源：东方IC 豆瓣 杨幂嘉行工作室微博）