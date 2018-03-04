导语：说起女儿国，可能你耳边就会自动响起“悄悄问圣僧，女儿美不美~”的歌声，不禁想起86版《西游记》中女儿国国王成熟又妩媚的模样。而这次，电影《西游记女儿国》则打破了这个传统的印象，wuli颖宝变身女儿国国王，一出场就自带圣光，造型纯美至极，让人眼前一亮。

赵丽颖“女儿国”中纯美 古装造型美出最新高度

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赵丽颖在这部电影中造型存在感十足，每次出场画面不仅仙气四溢，还非常纯洁华丽。对比她以往的大荧幕的形象可以说是美出了新高度。

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赵丽颖的这个国王妆，扬长避短，完美地结合了赵丽颖自身的气质，没有追求妩媚成熟，而是让妆感清淡精致，重点在眼妆部分，凸出她的灵气儿。

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女儿国国王虽有儿女情长之念，但依然是一国之君，眉眼间自然要有英气。这款落尾眉相比赵丽颖以往的眉妆要稍粗，眉峰更利落，眉尾收细拉长，有力量的同时不失俏丽。长发飘飘搭配极具异域风情的帽子，舒展大气，十分惊艳。

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影片中，赵丽颖一改日常的粉色调，在女儿国中唇妆选择的是桃裸色，质地也是低调的微光泽感，看起来有种低调的华美，又不抢眼妆的风头，显得很高级。

赵丽颖“女儿国”中纯美 古装造型美出最新高度

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除了妆容上，颖宝的国王造型发型特别有看点，搭配了各种或华丽或典雅的发饰，长卷发佩戴上金色月桂叶发饰，显得甜美清纯。

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还有复古俏丽的编发，赵丽颖的小圆脸特别适合编发，加上她头发又比较浓密，有编发做修饰，能更好地达到心机瘦脸，增加脸部立体度的效果，拿起弓箭也别有一番帅气。

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中分半扎的公主头显得温婉动人，这样无敌的侧颜任谁见了都要心动的~

赵丽颖从古装剧出道，至今也饰演了不少经典的古装角色，但这一次女儿国国王的扮相，可以说是超越了以往的诸多古装造型，成为了她最美最惊艳的古装造型呢，大家一起来回顾下~

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赵丽颖曾在《新还珠格格》中饰演晴儿，这个角色本就讨喜乖巧，有刘海的设定倒也合乎情理，但是这个发型真的不适合脸部饱满的颖宝，娃娃脸少了些机灵劲儿。眉毛那时又短又细，粉色的眼妆也显得肿肿，整体不够精致。

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《宫锁沉香》中的琉璃，性格复杂阴郁，长相比较甜美乖巧的颖宝想在造型上凸出“腹黑感”，中分盘发挺利落的，但眉妆过于高挑，显得五官比例不够协调，也没有凸出轮廓感。

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《陆贞传奇》中，赵丽颖的古装造型依旧离不开婴儿肥，可爱之余不够惊艳。这其中眉型和眼妆也没有找到最合适的打开方式。

赵丽颖“女儿国”中纯美 古装造型美出最新高度

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让赵丽因大火的《花千骨》，黑化前赵丽颖的造型可以说单纯可爱，娃娃脸+包子盘发，显得可爱极了。但黑化后，整个妆容和造型都有点过了，色彩过于艳丽，再搭配上浓眼妆和荧光色唇，实在有点显老，难道黑化就一定要这样的“大浓妆”吗？！

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《楚乔传》更是让赵丽颖演技大爆发，但是造型上因为女奴的角色形象，十分的简单素净。当上女将后也是英武干练的，没什么女人味。所以除了眉妆，几乎没有过多的妆容，再加上暴瘦和黑眼圈，还是能看出丝丝的憔悴感。

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这么看来，颖宝在女儿国的造型真的可以说是最美的了！发型丰富多变，妆容清新淡雅，可柔美可俏皮，可清纯可英气，既有气场又不失娇俏，让我们看过一个不一样的女儿国国王。而且如今褪去了婴儿肥的她，可塑性也变得更强了。一起来期待下颖宝接下来更多的新剧造型吧~

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说什么王权富贵，怕什么戒律清规，如果女儿国国王长成颖宝这个样子，怕是圣僧也要动了凡心呢！