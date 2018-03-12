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中国超模时装周表现如何？

中国超模时装周表现如何？
2018年03月12日 17:39 新浪时尚
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　　导语：百花齐放的时装周总是世界各地时尚圈的一大盛宴，天朝的超模军团也远征米兰巴黎纽约大秀亮出自己的实力。大表姐仍然是东方 “高级美”领军人物；后起之秀贺聪、王新宇、周欢也不甘示弱，靠着自己独一无二的气场演绎出了脱俗韵味。（文章来源：ELLE中文网）

　　刘雯：大表姐式Poker face霸气依旧

　　17岁开始模特生涯，21岁成为第一个走维密秀的东亚超模，现实生活中的大表姐在众多粉丝心中依然是那个传说中腼腆地自称是“刘雯表姐”的阳光女神。而前些日子在巴黎和米兰的品牌T台上，当她熟练地收起笑容展现出自信而又霸气的扑克脸时，那股子沉稳和高级美再次让她成为了“中国超模”的杠把子形象。

刘雯刘雯
Paco Rabanne巴黎时装周秀场Paco Rabanne巴黎时装周秀场
Chloe巴黎时装周秀场Chloe巴黎时装周秀场
Tod’s米兰时装周秀场Tod’s米兰时装周秀场
Prada米兰时装周秀场Prada米兰时装周秀场

　　贺聪：东方瓷娃娃的女王之路

　　精致的小圆脸，上挑的丹凤眼，95年出生的“瓷娃娃”贺聪除了人高腿长，带给人们的是一种干净而自然的古韵美。2015年在模特圈刚崭露头角就在把“Elle年度模特新面孔”捧回了家。今年春节时期的时装周，贺聪兼顾米兰与伦敦双重战场，戴上Dolce & Gabbana颠覆“瓷娃娃”人设走上了女王路线，多向展示异国风情。

贺聪贺聪
Dolce & Gabbana米兰时装周秀场Dolce & Gabbana米兰时装周秀场
Etro米兰时装周秀场Etro米兰时装周秀场
Etro米兰时装周秀场Etro米兰时装周秀场
Mary Katrantzou伦敦时装周秀场Mary Katrantzou伦敦时装周秀场
N.21米兰时装周秀场N.21米兰时装周秀场

　　王新宇：来自世纪之交的鬼马“小周迅”

　　或许名字有些陌生，但王新宇却是中国超模新生代中实力不俗的一员猛将。赶上20世纪末班车出生的她，15岁就踏上了模特之路，今年在纽约巴黎等时装周中也拿下了Coach、Alexander McQueen、Andrew Gn等大秀。作为天朝超模界的新鲜血液，王新宇在日常生活中的古灵精怪与T台上的胸有成竹也为她俘获了一批迷妹。

王新宇王新宇

　　标志性的内双，笑起来有点像周迅，刚过19岁的王新宇在平时生活里少女感十足。而在纽约和巴黎的大牌秀场上，她也没有丝毫怯场，大胆演绎民族、古典、东瀛之美。

Coach纽约时装周秀场Coach纽约时装周秀场
Adeam纽约时装周秀场Adeam纽约时装周秀场
Tadashi Shoji纽约时装周秀场Tadashi Shoji纽约时装周秀场
Alexander McQueen巴黎时装周秀场Alexander McQueen巴黎时装周秀场
Andrew Gn巴黎时装周秀场Andrew Gn巴黎时装周秀场

　　周欢：道骨仙风的T台黑马

　　比起大行其道的的欧式双眼皮配瓜子脸，96年出生的周欢虽然没有格外出众的五官，却有着十分耐看的领家美。2014年出道后，各路大牌都对这张别具韵味的“东方脸“格外青睐，今年时装周，周欢身着道骨仙风的白裙和碎花裙，走出了大气磅礴的架势。

周欢周欢
Jil Sander米兰时装周秀场Jil Sander米兰时装周秀场
Shiatzy Chen巴黎时装周秀场Shiatzy Chen巴黎时装周秀场
Alice McCall纽约时装周秀场Alice McCall纽约时装周秀场
Alice McCall纽约时装周秀场Alice McCall纽约时装周秀场

　　讲真，虽然超模新生代们看着年纪轻轻，但个个都是辗转于大牌秀场的“劳模“典范，而且实力都不容小觑！这次她们的时装周表现，你打几分咧？

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