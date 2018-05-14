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奚梦瑶化身雅典娜公主惊艳戛纳电影节红毯

奚梦瑶化身雅典娜公主惊艳戛纳电影节红毯
2018年05月14日 17:23 新浪时尚
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　　导语：维秘超模奚梦瑶化身雅典娜公主，再次出战戛纳电影节红毯。

　　奚梦瑶化身雅典娜公主惊艳戛纳红毯

　　2018年戛纳电影节红毯，维秘超模奚梦瑶化身雅典娜公主，再次出战戛纳。本次红毯奚梦瑶选择了Alberta Ferretti白色长裙，白色露腰长裙搭配金色橄榄枝花环，仙气化身惊艳全场。超长的轻纱裙摆把东方的婉约留在了戛纳红毯上。

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　　妆容的部分，淡粉色系的妆容衬托出奚梦瑶的好气色。眼妆与腮红相互呼应，活力十足。肤质细腻的奚梦瑶只需薄薄打上一层粉底，即可打造出完美底妆效果，肉桂色唇膏低调中又体现出奚梦瑶的时尚感。

妆容解析妆容解析

　　在本届戛纳电影节期间，奚梦瑶还亮相了时尚派对，黑色拖尾礼服变身红毯上的黑天鹅。高开衩的前摆设计秀出长腿，婉约的黑纱曳地设计又妩媚动人。

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　　奚梦瑶戛纳电影节造型盘点

　　2017年

　　其实奚梦瑶早已经是戛纳电影节的常客了，去年奚梦瑶四次红毯造型惊艳无比。

　　超模奚梦瑶2017年戛纳电影节火力全开，来自Alberta Ferretti独家定制礼服，佩戴de GRISOGONO珠宝的造型让人印象最为深刻，纤腰美腿超模气场全开。

　　奚梦瑶一袭小烟熏眼妆精致异常，淡粉色的唇膏饱和度和滋润度都很适中。披散的秀发更为奚梦瑶带来了一丝飘逸质感。

2017年2017年

　　奚梦瑶身穿mugler性感丝绒高开衩长裙亮相#fashion-for-relief#-活动红毯

2017年2017年

　　随后奚梦瑶穿Hyun Mi Nielsen 2017春夏高级定制化身白天鹅

2017年2017年

　　2016年

　　2016年奚梦瑶身穿Zuhair Murad 2016早春系列礼服搭配de GRISOGONO华贵珠宝亮相第69届戛纳国际电影节《The Unknown Girl》首映红毯，斜肩优雅，高衩的设计大秀性感美腿。

　　敢用裸色系妆容登上红毯的女明星恐怕不多，超模奚梦瑶就做到了。清新淡雅的裸妆搭配俏皮的丸子头，气场十足又不是活泼。

2016年戛纳电影节2016年戛纳电影节

　　随后超模奚梦瑶身穿Valentino 2016春夏系列黑色透视长裙亮相de GRISOGONO于戛纳举办的时尚派对。

2016 de GRISOGONO于戛纳举办的时尚派对2016 de GRISOGONO于戛纳举办的时尚派对

　　2015年

　　2015戛纳红毯，奚梦瑶身穿Dior印花拱顶长裙亮相，尽显超模风范。欧美风的妆感为奚梦瑶带来了国际感，上扬的眼线和金属色系眼妆都将她的脸型衬托的更加西化。

奚梦瑶2015年戛纳电影节红毯奚梦瑶2015年戛纳电影节红毯

　　met ball造型回顾

　　除了戛纳电影节，时尚圈的顶级盛典也有奚梦瑶身影，met ball见证了她的完美时尚路。

　　2018年

　　2018年超模奚梦瑶身着一袭Prabal Gurung粉色礼服，佩戴TASAKI珠宝亮相时尚奥斯卡metball018红毯，恰到好处的剪裁勾勒出超模的美好身形！干净利落的马尾造型与珠宝和礼服完美平衡。

奚梦瑶2018met ball奚梦瑶2018met ball

　　2016年

　　2016超模奚梦瑶身穿MichaelKors为其量身定制的高级华服第3次亮相met ball，科技感的短裙细节中凸显了活泼气质，别致的发型让奚梦瑶更加吸睛。

2016纽约大都会博物馆时装庆典。奚梦瑶 2016纽约大都会博物馆时装庆典。奚梦瑶

　　2014年

　　2014年超模奚梦瑶在Michael Kors的打造下亮相met ball，身穿复古蕾丝鱼尾裙，腰部用极具兼具感廓形的绿色塔夫绸装饰，完美配合Charles James一贯的风格。

2014 met ball2014 met ball

　　2013年

　　2013奚梦瑶首次登上Met Ball红毯，一袭Jason Wu2013秋冬系列镂空褶皱长裙大气温婉。

2013年奚梦瑶met ballpsd2013年奚梦瑶met ballpsd

　　日常街拍

　　身为国际超模，奚梦瑶的日常街拍也成为着装典范。

　　上半身的短款时装搭配修身的裤装或者短裙，延续了比例，就算是小个子女生也可以效仿起来。而牛仔元素也经常出现在她的日常造型中，搭配靴子或者是运动鞋将休闲与时尚完美结合。

　　日常妆容方面奚梦瑶还是裸妆或者素颜居多，即使没有出位的妆容，也难掩小明国际超模的大气场。

街拍街拍
街拍街拍
街拍街拍
街拍街拍
街拍街拍
街拍街拍

　　戛纳电影节还在继续，锁定新浪时尚将会为你带来最新报道。

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