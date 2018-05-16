导语：王源作为戛纳电影节首位00后中国鲜肉，完成了红毯首秀。

戛纳首位00后中国鲜肉 王源完美造型展示少年轻熟气

王源红毯

王源

王源戛纳红毯首秀

王源出席第71届戛纳国际电影节《游侠索罗：星球大战外传》全球首映礼红毯，他身着 Yves Saint Laurent 2018秋冬系列西服套装，剪裁得当的贴身制服勾勒出他背阔胸宽的良好线条，浑然天成的迷人精致，彰显优雅的绅士格调。

王源妆容解析

首次走上戛纳红毯的小源凭借年轻完美的肤质hold住大场面，欧莱雅控油洁面让他肌肤整日无油。奶茶色唇膏也帮他带来了少年好气色。

这位戛纳首位00后艺人又会带来怎样的惊喜呢？

戛纳期间王源多个造型

王源

王源戛纳电影节期间参加活动时，身着Givenchy 2018秋冬系列白色翻领衬衫外搭皮质外套，宽肩窄腰更显帅气刚毅，酷劲十足。

王源

而在前一天，王源连换多个造型，Givenchy 2018秋冬系列黑白拼接毛衣搭长裤，对话第70届戛纳电影节最佳女演员Diane Kruger。

王源

随后身着Balmain 2018秋冬系列高级前卫的银色外套受邀出席Trophée Chopard萧邦电影人活动及Afterparty。少年星光熠熠，未来更将耀眼璀璨。总是少年王在戛纳电影节期间展示了轻熟男味。

出发戛纳造型

出发造型，王源以白T搭外套简洁利落，斜挎Givenchy营造清新运动风。整个戛纳造型，王源展示了从少年到轻熟男的蜕变。

出发戛纳造型

王源虽然年轻，但已经成为风向标人物

作为首位登上戛纳红毯的中国00后，王源的影响力和实力足以证明一切。

成为青年典范人物

联合国经济及社会理事会2018青年论坛发表议程演讲

首先王源参与过两届联合国经社理事会青年论坛青年代表并议程演讲，并且在美国《时代》2017年30位全球最具有影响力青少年，如此的影响力成为了如今中国青年的典范人物。

王源在时尚圈也颇具影响力

代言

纵观今年王源的代言或者是品牌大使身份分别有

成为萧邦全球最年轻的品牌大使

成为萧邦全球最年轻的品牌大使

成为HM中国中国区新生代形象代言人

成为HM中国中国区新生代形象代言人

成为巴黎欧莱雅首位00后品牌形象大使

王源与欧莱雅

从时装到护肤品再到珠宝腕表，王源算是包揽了时尚产业链。

杂志封面常客

除了品牌代言，王源在时尚杂志封面的表现也非常优秀。

杂志封面方面，王源登上了《芭莎男士》、《时尚健康》等杂志封面，沉静的气质将王源的书卷气诠释无疑。

杂志封面

时装周首秀

2018秋冬时装周 王源

今年王源完成了时装周首秀，登上了巴黎时装周Givenchy秀场，身穿复古风皮夹克，搭配薄荷绿色衬衫和黑色长裤，时髦满分。

最后我们说说王源的时尚品味，无论是正装还是休闲装都是型男典范。

正装

王源的正装造型，身材好、腰板挺直，驾驭起西装完全不会有老干部的感觉，反而是有种意气风发的少年质感。

王源西装

王源西装

王源西装

休闲装

休闲装的部分王源则是乖少年的质感，牛仔元素是王源的最爱。

王源休闲装

王源休闲装

王源休闲装

王源休闲装

完成了戛纳电影节首秀，王源继续了自己的工作，我们期待他更多的作品，当然了！关于本届戛纳电影节的最新消息，还是请锁定新浪时尚。