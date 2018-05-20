戛纳Day12红毯 大魔王把自己变成大礼包率评审团亮相闭幕

导语：第71届戛纳电影节圆满结束，当天评审团主席大魔王凯特布兰切特身穿背后带有蝴蝶结细节的礼服，率领评审团亮相闭幕红毯，各大奖项也最终尘埃落定，电影《小偷家族》爆冷摘金棕榈，美国导演斯派克·李凭借《黑色党徒》获评委会大奖，黎巴嫩女导演纳迪·拉巴基的《迦百农》获得“评审团奖。

凯特布兰切特

大魔王

大魔王凯特·布兰切特身穿Alexander McQueen2018秋冬系列，蝴蝶结西装裙明艳华丽亮相，作为本届电影节的评审团主席，大魔王时尚火力全开，完美收官。最后亮相的这套礼服，背后的蝴蝶结细节把自己变成大礼包，优雅的西装款式设计摩登性感。

蕾雅-赛杜

蕾雅-赛杜

第71届戛纳国际电影节闭幕红毯，评委之一的蕾雅·赛杜身穿LV银色亮片长裙亮相，深V的设计衬托了完美身材，性感的裙摆开衩点缀性感。

克里斯汀-斯图尔特

克里斯汀-斯图尔特

评审之一克里斯汀-斯图尔特亮相红毯。她身穿Chanel 2013春夏高级定制裸色开衩蕾丝裙，搭配Christian Louboutin高跟鞋。今日份的小K少了一些平时的攻气，造型很清新。

张震

张震

第71届戛纳电影节举行闭幕式，评审之一张震与众评审团成员一起走上闭幕红毯。他身着Brioni订制白色礼服，与黑色烟熏裤及丝绸领结的搭配，造型绅士儒雅。搭配这件白色礼服的是Cartier Santos Dumont腕表与猎豹胸针，配饰的小巧思也让整个LOOK更精致。

卡迪加·尼恩

评委Khadja Nin

评委Khadja Nin抛飞吻和导演罗伯托·贝尼尼颁发最佳男演员奖，当天她身穿jean paul gaultier水蓝色轻纱长裙婉约优雅。

阿娃·杜威内

评委阿娃·杜威内端庄登台

评委阿娃·杜威内端庄登台，身穿stella mccartney肩膀不对称玫红色长裙亮相。

劳拉·海瑞尔

劳拉·海瑞尔

劳拉·海瑞尔身穿LV皮革短裙与斯派克-李-加里-奥德曼合影，简约的裙装干练独立。

劳拉-列托

艾德里安·布洛迪的模特女友Lara Lieto

艾德里安·布洛迪的模特女友劳拉-列托身穿Georges Hobeika绿色透视长裙亮相闭幕红毯。