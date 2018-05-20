纪梵希与赫本这段42年无名无分的爱情 虐心又温柔

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导语：又到了一年一度虐狗的日子，这么重要的日子小编怎么可能不现身！不过今天不聊红毯，也不点评穿搭，而是想聊聊时尚圈的爱情。你可能穿过他的品牌、看过她的走秀，但你未必知道他们的爱情故事，今天小编就带你了解时尚圈那些或烂漫、或感动，甚至是套路满满的爱情故事。（编辑：sunsun）

纪梵希&赫本

类似婚姻，胜过爱情

纪梵希，可能对于很多小仙女来说，这是再熟悉不过的名字了。一个时尚的纪元，一个无可挑剔的品牌。

2018年3月10日，他的离逝让人沉痛。很多人听闻他去世后都说，最爱赫本的人去找赫本了。其实并不是没有道理，纪梵希和赫本之间绵延了长达半个世纪的情谊。

纪梵希&赫本

1953年的那个夏天，是两人的第一次相遇。

因为拍摄电影《龙凤配》需要用到高级时装，24岁的赫本，在巴黎前去拜访26岁的纪梵希。

此时的纪梵希正为两周后的春夏展忙得焦头烂额，为此他婉拒了赫本的请求，可赫本却没有放弃，继续请求，没有新定制的，那么上一季的旧款也行。

那一次，她挑选了三套衣服。

第一套，是一款黑色的jazzy suit，配上大大的耳环，又狂野又性感。

赫本

第二套，是一款白色，点缀珠串花朵的晚礼服。蛮腰一点，通身高贵。

赫本

第三套，是一款Sabrina裙，一字领，双肩配上活泼的蝴蝶结，又庄重，又雅致。

赫本

正是这三套衣服，让赫本凭借着《龙凤配》中的形象，一下子声名鹊起，也让纪梵希开始名声大噪。

后来，纪梵希回忆赫本时说：“我可以在赫本初入影坛时便认识她感到很荣幸，我和她有着一生的友谊与合作，看到她在电影和生活里，都穿着自己设计的衣服，我感到相当自豪！”

纪梵希赫本

可是故事总有些遗憾的。

相识第二年，赫本跟别人走入了婚姻。而纪梵希能做的，只有一套一套，为她做“嫁衣”。

他设计的小黑裙，让她在《蒂凡尼的早餐》里的形象，成为永远的经典。

赫本

《午后之爱》里，他的一字领连衣裙，让她大放光彩。

赫本

《谜中谜》里，一件大衣给她增色不少。

赫本

他还给她专门调制香水。这款叫“禁忌”的香水，等了三年才上市。前三年，只能她一个人用。

赫本&香水

钟爱如此，无须多言了。他爱她，所有人都知道。

赫本一生情路坎坷，经历过三段婚姻。而纪梵希始终陪在她身边，比任何一段婚姻都来得持久。他们像是一对久经沧桑的知己那样，却又保持着克制与尊重的距离。

就像赫本说的那样：“有一些人是我深深爱过的，纪梵希是最正直的一个。”

纪梵希与赫本

后来赫本病重，纪梵希借来了私人飞机，把她小心翼翼地送到瑞士修养。飞机一打开，机舱里都是他为她准备的鲜花。

1993年，赫本这个人间天使，永远地离开了世界。陪着她走完最后一程的抬棺人，是她生命中最重要的五个男人，除了丈夫和儿子，便是纪梵希。

赫本离世

赫本弥留之际，将纪梵希为她设计的25件礼服全部归还。

她留给纪梵希一件大衣，说：“当你觉得孤独，穿上这件大衣，就好像我紧紧拥抱着你。”

纪梵希的离世与赫本去往天堂相隔整整四分之一个世纪，很多人相信他们能在天堂再次相遇。

纪梵希赫本

Tom Ford & Richard Buckley

一次电梯邂逅，决定共度余生

如果你是一个爱化妆或者是对化妆有所了解的姑娘，你一定不会对Tom Ford这个品牌有所陌生（没错就是那个获称“除了价格其他方面都很完美”的品牌。）

可是很多人都不知道，Tom Ford还有一段唯美的爱情故事。

年轻时候的Tom Ford，从内到外都散发着满满的荷尔蒙。加上当时他就是个双性恋的美男子，所以你完全可以想象有多少汉子和妹子想要爬上他的床，毕竟他的肉体让无数人垂涎……

Tom Ford

Tom Ford

然而，有时候注定的那个人大概就会用最普通的方式出现。

1986年，25岁的Tom Ford与38岁的杂志编辑Richard Buckley共乘了一次电梯，然后决定共度余生。

回忆当时情景，Richard说：“他很迷人很可愛，表现的有点像是在跳舞，不停对我眨眼，尽可能的展现他的魅力。”

Tom Ford则说：“在电梯里的这段时间，我就决定将来我会和这个人结婚，我是非常务实主义的人，感觉当时我们心有灵犀。”

Tom Ford & Richard Buckley

从相遇开始，一向万人迷的Tom Ford立刻收心并心甘情愿守在Richard身边。他们的交往既不疯狂也不草率。他们一起吃饭、一起购物，聊不尽的话题……一个月之后，两个人同居了。

然而在三年之后，Richard Buckley便罹患了喉癌。

当Richard Buckley身患癌症的消息传开，几乎所有人默认Richard患上了艾滋病。很多人劝Tom Ford及早离开，为此他不惜与友人翻脸。当得知离开纽约或许对Richard的病情有所帮助的时候，Tom Ford迅速了结了手里的一切，带着Richard去了欧洲。

Tom Ford & Richard Buckley

幸运的是Richard的病情好转，而正是他们搬去欧洲的时候，Tom Ford便展开了他华丽而漫长的CUCCI之约，理所当然的成为了他事业的转折点。

加入GUCCI以后Tom Ford沸腾的才华就犹如脱缰的野马，全然改变过去的优雅华丽风格，注入性感的基因，让GUCCI几乎成为最性感的品牌。

GUCCI

后来离开Gucci，Tom Ford 更是将“性感”融入自己的品牌中，彩妆美得不像话，全世界的女生为之疯狂，全世界的钱包闻风丧胆。

而如今Tom Ford不再只是女性专属，不仅女装、美妆、配饰火到不行，连全世界的男人也迷上了他设计的衣服，007和钢铁侠轮流在电影里穿他的西装。

Tom Ford男装

一直以为他和他的作品一样就是这样一个无所畏惧的好色浪子。然而，谁又能料到Tom竟然守在男友Richard Buckley身边，已经近30年了。

Tom Ford对Richard的从未掩饰。两个人一起拍写真。

Tom Ford & Richard Buckley

颁奖典礼四分钟两分钟是在感谢自己的爱人，眼中满满都是爱！

Tom Ford & Richard Buckley

一起参加各种酒会！两个人几乎都是同进同出~

Tom Ford & Richard Buckley

这段相差13岁，身份有悬殊的这份同性爱情在当时并不被人看好，可谁也没想到，在两个人经历了事业底下，甚至是癌症之后，他们依旧坚守着这一份感情。

现如今在美国结了婚还领养了小孩，不论怎样，祝福他们用爱互相依靠。

Tom Ford & Richard Buckley

孙菲菲&亮子

十年风雨，承蒙不弃

相信大家通过时装周、维密秀认识了不少像刘雯、奚梦瑶这样的超模。但其实有个为人低调、来头却不小的超模一直游离在这热闹之外，她就是孙菲菲。

去年12月22日，超模孙菲菲宣布结婚喜讯登上热搜！才让人们对她有了更多的了解。

孙菲菲&亮子

孙菲菲出生于山东，10岁时，她就拥有了1米7的身高，不过却有些驼背，为了矫正身材才走上了模特之路。

也许是因为她不走维秘，低调的更没上过什么热门，在大众的认知里，她并没有刘雯、奚梦瑶、何穗出名，可人家却是HF（High Fashion）界的宠儿。

孙菲菲

孙菲菲代言

早在2011年，孙菲菲在春夏四大国际时装周上就完成了39场走秀的成绩。2017年，她在权威模特网站Models.com的年末盘点中，与传奇超模Gisele Bundchen、Kate Moss 一起登上了“Trending”榜单，也是该榜单中唯一的亚洲模特。

除此之外，她还拿下过诸多顶级大牌的广告。在以拍过六大蓝血品牌（Dior、Chanel、Louis Vuitton、Gucci、Prada、Calvin Klein）广告为最高荣誉的模特届。

孙菲菲代言

孙菲菲代言

孙菲菲代言

至今，她是排名仅次于刘雯的中国模特

而要说起她和亮子的爱情，郎才女貌应该就是说的他们吧！

孙菲菲和亮子早在各自出名之前就已相识。当年两人结识时，亮子鼓励她参加ELITE精英模特大赛才，这是她开始模特事业的起点。

孙菲菲&亮子

而他们俩的爱情也是早早就公之于众，连微博账号都能看出两人的甜蜜。

一个是孙菲菲LZ，一个是亮子FF，这可不就是对方名字的缩写么~

孙菲菲&亮子微博

孙菲菲&亮子微博

恩爱都秀的如此低调，但还是让我们吃了一嘴狗粮啊！

关于他们的爱情，她曾说：“谢谢你亲爱的亮子，谢谢当初一直鼓励我，不计回报的带我到上海走秀，到现在我还清楚的记得那次你陪我试装，在后台化妆，彩排时给我看巴黎时装周的视频，临上台时还会再一次嘱咐我放轻松···遇到你是我的幸运。”

孙菲菲&亮子

他们的爱情并不是秀给任何人看的，更不是轰轰烈烈，惊天动地。

而是细水长流，相互鼓励，共同进步，可能这就是爱情最好的状态了吧！

孙菲菲&亮子

Miuccia Prada

女王永远错过的爱情

说到Prada，电影《穿普拉达的女魔头》，让不少人在还不知奢侈品为何物的年纪时，了解到Prada就是很有气势很有范儿，电影里的大明星都会穿。

穿普拉达的女魔头

在之后大火的电影《碟中谍4》中，Prada又成功地吸引了各方注意——那只大名鼎鼎的杀手包“Prada Saffiano”。

碟中谍4

另一个更为之惊艳的，就要数Prada当家人Miuccia Prada为电影《了不起的盖茨比》所设计的服装了。

她为这部影片洋洋洒洒设计了40多套精妙绝伦的服装，成功助力这部电影获得当年的奥斯卡最佳服装设计奖！

了不起的盖茨比

了不起的盖茨比

了不起的盖茨比

而可能大多人却不知道，流传在Miuccia Prada背后那段永远错过的爱情故事。

Prada是一个时装设计世家，Miuccia prada出生在这个家族里，她注定要和时尚结一辈子的缘。她的小名叫Miumiu。

Miuccia Prada

20岁的时候，Miuccia邂逅了一个街头画家，长得非常英俊，也很有才气，他们俩一见钟情。

Miuccia的家世决定她不可能嫁给他，但Miuccia十分叛逆，决定和爱人私奔。他们租了一架飞机，准备逃到希腊去结婚。

画家

但在途中飞机出现故障，飞行员背了一个降落伞抢先跳下，画家把最后一个降落伞给了缪西娅，并被男友推出了机舱。她获救了，从此与男友生死两隔。

后来，Miuccia 成了着名的时尚设计师，嫁给了一位很有经商头脑的名门之后，她的创意和他的逻辑思维珠联壁合，把Prada的家族事业经营得非常出色。

20年后的一天，缪西娅收到了一封信，信里夹着一张画。原来那天飞机降落在海上，画家得以生还。

他在信中说：我只是想让你知道，我还好好地活着。但是我不会告诉你我在哪里，也请你不要再找我。因为，我已面目全非，而且还失去了我的右手。这些年来，我一直在练习用左手画画，为的是有一天把美丽的画再次呈现在你的眼前。

Miuccia Prada

Miuccia顿时泪如雨下。Miuccia又寻找了很多年，但最终也没能找到他。

于是，Miuccia用珍藏了多年的，那顶她最初的爱人用生命换来的降落伞，设计了一个包，也就是Prada著名的尼龙包系列。

尼龙包

尼龙材质向来被认为是廉价的，但Miuccia将贫穷与奢侈相结合，重新定义了尼龙面料在时尚人士心中的地位。

尼龙包

如今的许多女人，都竞相拥有一个Prada的尼龙包，而这尼龙包背后的故事，就鲜为人知了。看似普通的一个包，其实代表着设计者，当年那永远错过的爱情，与爱人的生命。。。。

愿亲爱的你们，今天有被时尚圈的这几个爱情故事感动。

5.20快乐！

注：文中部分资料报道及图片综合自网络。

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