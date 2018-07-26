导语：7月25日，超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照，并配文：“Thank you for the congratulations。 I am so happy！”证实自己已与男友订婚。

会走秀的代码女孩小KK订婚啦 相恋6年终成正果

超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照

除了微博，超模KK在ins上也是大方秀恩爱，宣布两人订婚：Josh，我对你的爱无法用言语表达，你是我最好的朋友和灵魂伴侣，等不及要与你相伴到老，一千个一万个“我愿意”。

大方秀恩爱

你瞅瞅，这把190以上的狗粮也是吃的很酸爽，据悉两人的恋情2012年在维多利亚的秘密的秀后派对上曝光，相恋6年终于结成正果。

不知道看到这里，作为KK的闺蜜“霉霉”作何感想。

到底什么样的男人才能征服超模KK

Joshua-Kushner

会走秀的代码女孩小KK订婚啦 相恋6年终成正果

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

KK的男友名叫Joshua Kushner，Kushner家族是美国知名的地产家族，Joshua是一名企业家及投资家，并拥有自己的投资公司，哥哥是美国总统特朗普的女婿、并担任总统高级顾问的Jared Kushner。小KK的男友来头可不小，出生于豪门家庭，大学时候创办Vostu，2012年投资instagram而出名，被称作是投资天才，也被评选为全球五大高富帅之一，个人资产10亿美元。

显赫的家族

虽然之后两人忙于各自的事业很少有交集，但两个人时不时会在公众场合秀秀恩爱。在ins看到她还和库什纳家族一起去看过公开赛，同场的除了伊万卡夫妻俩、英国公主和邓文迪，可见KK男友家族是多么有地位。

超模KK也是精英一枚

放弃500万年薪只因迷编程

Karlie Kloss

不过超模KK也实力超群，在自己的领域中成为最红超模，并且这个学霸曾经放弃500万年薪只因迷编程。KK 14岁出道，19岁走上维密舞台，至今活跃在时尚圈的超模就是这么任性，根据权威网站的超模收入排行榜显示，Karlie Kloss在2015、2016、2017年三次上榜，以2017年为例Karlie Kloss年入900万美元排名第七。

超模Karlie Kloss与苹果公司CEO：Tim Cook

就是这么一个姑娘，在自己事业风生水起的时候选择了“退役”？啥？500万一年还不能满足你的事业心吗？这怎么还选择了另起炉灶。都说隔行如隔山，你要知道超模KK选择的职业是：写代码！！！可能每个美女心里都有个难以磨灭的梦想吧，咱们KK的职业理想除了做超模之外，还有就是成为一名程序员。

为了学编好程，KK付出了很大的精力

她曾上传一段她自己亲自编程操纵无人机载饼干的视频在她的ins

2015年超模KK退出了维密舞台，其实Karlie Kloss并不是维密第一位出走的模特，相较于其他超模为了拓宽事业线，KK的理由则是以学业为由，后来她真的去纽约大学深造，并且学的是编程！天呐，超模KK终于变成了最美码农。上学期间KK可不是一时兴起，她切切实实地下功夫去学习了编程，而且还自己编辑出一台可以运送饼干去另外一间教室的无人机。

痴迷写代码的超模

为了学编好程，KK付出了很大的精力，日常生活也从光鲜亮丽的时尚圈回到了黑灯瞎火的书桌前，经常熬夜温习。早知道她在哈佛商学院学习媒体管理课程，没想到学霸的学海无涯，连代码也不放过。KK不仅自己是个学霸，也为热爱学习编程的女性设立了奖学金KodeWithKarlie。

学霸到哪里都是学霸呀！

KK超模之路

不过说到底我们对KK的认识还是个超模，而衡量一个超模的国际影响力除了收入之外，就是她演绎过的大秀。趁着订婚之时，我们一起回忆一下她的超模晋级之路。

首次亮相国际时装周

Karlie Kloss是个90后，1992年8月3日出生于美国，2002年Karlie Kloss在卡斯顿芭蕾学院（Caston‘s Ballet Academie） 学习。2007年，与模特公司签约后Karlie Kloss迅即出现在《Vogue》少女版（TEENVOGUE）上。同年9月，她首登国际T台，便一炮而红，她的第一场国际时装周秀来自于纽约的Calvin Klein。

超模KK第一次走秀造型

Karlie Kloss 2011年第一次踏上维密舞台

KK从0211年-2014年的维密造型

2017年维密

而后Karlie Kloss开启了超模之路，而维密也向她投来了橄榄枝。Karlie Kloss 2011年第一次踏上维密的舞台，作为非天使（既没有签约）竟有三次的出场并作为闭秀模特。2012年的维密秀上，Karlie Kloss也同样拥有三套outfit（在电视播放中由于牵涉种族问题，其中一套服装的镜头被剪掉）。接下来，Karlie越来越频繁地参与到VS的广告和活动中。2013年Karlie Kloss确认成为维密签约天使，正值势不可挡之际2015年初却传出她解约的消息，还是让业界感到有点措手不及。“维多利亚的秘密”高级创意Ed Razek表示，“我们跟Karlie就是否离开维多利亚的秘密秀场讨论了几个月，在合同期结束时我们尊重她的离开。

Dior专宠模特

Dior的专宠模特

在John Galliano时代的Dior里，他非常宠爱Karlie Kloss，她第一次走上Dior是在2008秋冬系列，至此之后截至在Raf之前，她一共走了13场Dior大秀，并且多次担任开闭场模特，可见在John Galliano痕迹严重的Dior时代，Karlie Kloss是真正的Dior Girl。

两个颜值和实力都很优秀的人如今成功走在了一起，我们除了祝福还能做什么呢！