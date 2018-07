导语:7月25日,超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照,并配文:“Thank you for the congratulations。 I am so happy!”证实自己已与男友订婚。

会走秀的代码女孩小KK订婚啦 相恋6年终成正果

超模KarlieKloss在微博晒出一张自拍照

除了微博,超模KK在ins上也是大方秀恩爱,宣布两人订婚:Josh,我对你的爱无法用言语表达,你是我最好的朋友和灵魂伴侣,等不及要与你相伴到老,一千个一万个“我愿意”。

大方秀恩爱

你瞅瞅,这把190以上的狗粮也是吃的很酸爽,据悉两人的恋情2012年在维多利亚的秘密的秀后派对上曝光,相恋6年终于结成正果。

不知道看到这里,作为KK的闺蜜“霉霉”作何感想。

到底什么样的男人才能征服超模KK

Joshua-Kushner

会走秀的代码女孩小KK订婚啦 相恋6年终成正果

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

Karlie Kloss秀恩爱

KK的男友名叫Joshua Kushner,Kushner家族是美国知名的地产家族,Joshua是一名企业家及投资家,并拥有自己的投资公司,哥哥是美国总统特朗普的女婿、并担任总统高级顾问的Jared Kushner。小KK的男友来头可不小,出生于豪门家庭,大学时候创办Vostu,2012年投资instagram而出名,被称作是投资天才,也被评选为全球五大高富帅之一,个人资产10亿美元。

显赫的家族

虽然之后两人忙于各自的事业很少有交集,但两个人时不时会在公众场合秀秀恩爱。在ins看到她还和库什纳家族一起去看过公开赛,同场的除了伊万卡夫妻俩、英国公主和邓文迪,可见KK男友家族是多么有地位。

超模KK也是精英一枚

放弃500万年薪只因迷编程

Karlie Kloss

不过超模KK也实力超群,在自己的领域中成为最红超模,并且这个学霸曾经放弃500万年薪只因迷编程。KK 14岁出道,19岁走上维密舞台,至今活跃在时尚圈的超模就是这么任性,根据权威网站的超模收入排行榜显示,Karlie Kloss在2015、2016、2017年三次上榜,以2017年为例Karlie Kloss年入900万美元排名第七。

超模Karlie Kloss与苹果公司CEO:Tim Cook

就是这么一个姑娘,在自己事业风生水起的时候选择了“退役”?啥?500万一年还不能满足你的事业心吗?这怎么还选择了另起炉灶。都说隔行如隔山,你要知道超模KK选择的职业是:写代码!!!可能每个美女心里都有个难以磨灭的梦想吧,咱们KK的职业理想除了做超模之外,还有就是成为一名程序员。

为了学编好程,KK付出了很大的精力

她曾上传一段她自己亲自编程操纵无人机载饼干的视频在她的ins

2015年超模KK退出了维密舞台,其实Karlie Kloss并不是维密第一位出走的模特,相较于其他超模为了拓宽事业线,KK的理由则是以学业为由,后来她真的去纽约大学深造,并且学的是编程!天呐,超模KK终于变成了最美码农。上学期间KK可不是一时兴起,她切切实实地下功夫去学习了编程,而且还自己编辑出一台可以运送饼干去另外一间教室的无人机。

痴迷写代码的超模

为了学编好程,KK付出了很大的精力,日常生活也从光鲜亮丽的时尚圈回到了黑灯瞎火的书桌前,经常熬夜温习。早知道她在哈佛商学院学习媒体管理课程,没想到学霸的学海无涯,连代码也不放过。KK不仅自己是个学霸,也为热爱学习编程的女性设立了奖学金KodeWithKarlie。

学霸到哪里都是学霸呀!

KK超模之路

不过说到底我们对KK的认识还是个超模,而衡量一个超模的国际影响力除了收入之外,就是她演绎过的大秀。趁着订婚之时,我们一起回忆一下她的超模晋级之路。

首次亮相国际时装周

Karlie Kloss是个90后,1992年8月3日出生于美国,2002年Karlie Kloss在卡斯顿芭蕾学院(Caston‘s Ballet Academie) 学习。2007年,与模特公司签约后Karlie Kloss迅即出现在《Vogue》少女版(TEENVOGUE)上。同年9月,她首登国际T台,便一炮而红,她的第一场国际时装周秀来自于纽约的Calvin Klein。

超模KK第一次走秀造型

Karlie Kloss 2011年第一次踏上维密舞台

KK从0211年-2014年的维密造型

2017年维密

而后Karlie Kloss开启了超模之路,而维密也向她投来了橄榄枝。Karlie Kloss 2011年第一次踏上维密的舞台,作为非天使(既没有签约)竟有三次的出场并作为闭秀模特。2012年的维密秀上,Karlie Kloss也同样拥有三套outfit(在电视播放中由于牵涉种族问题,其中一套服装的镜头被剪掉)。接下来,Karlie越来越频繁地参与到VS的广告和活动中。2013年Karlie Kloss确认成为维密签约天使,正值势不可挡之际2015年初却传出她解约的消息,还是让业界感到有点措手不及。“维多利亚的秘密”高级创意Ed Razek表示,“我们跟Karlie就是否离开维多利亚的秘密秀场讨论了几个月,在合同期结束时我们尊重她的离开。

Dior专宠模特

Dior的专宠模特

在John Galliano时代的Dior里,他非常宠爱Karlie Kloss,她第一次走上Dior是在2008秋冬系列,至此之后截至在Raf之前,她一共走了13场Dior大秀,并且多次担任开闭场模特,可见在John Galliano痕迹严重的Dior时代,Karlie Kloss是真正的Dior Girl。

两个颜值和实力都很优秀的人如今成功走在了一起,我们除了祝福还能做什么呢!