田朴珺：教育可以改变女性的一生

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：我们知道，布莱尔他们夫妻俩都是做公益基金，尤其是像布莱尔她还做大气方面，跟阿拉善还有一些合作。你跟布莱尔夫人有这么好的私交的话，有没有可能把她基金合作的方式引入中国？

田朴珺：我现在帮助她一件事情，希望在未来能够实现。今年6月份刚刚去了越南，帮助一些越南的女性在创业。希望未来可以帮助中国女性创业，把这个基金可以引入到中国。我曾经问过她，我说你为什么做这件事情，她的回答给我非常感动，她说因为她的妈妈和她的外婆都在14岁之后没有再读书了。在农场做女工，因为她受了高等教育做了律师22成了很年轻的大律师，然后改变了命运，成了第一夫人。她说是教育改变了女性的一生，所以她希望能够通过她的力量帮助更多女性接受教育接受帮助。往往一个女人可能生活的幸福，这个家庭往往会变得更加和谐和美好。所以她说这句话初衷的时候真的非常感动我，我希望如果有机会能够帮助她把这个公益基金项目引进到中国，能够帮助中国更多的创业女性。