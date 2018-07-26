田朴珺：面对职场潜规则要能够勇敢的拒绝

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

著名财经主持人李德林对话高情商独立女性田朴珺

李德林：这个过程中我经常提到您谈的有一个词，就是女性。其实在你的书里面也好，还是你之前的演讲，经常会提到跟女性相关的一个词就是独立。当下社会怎么样定义“独立”。

田朴珺：我每次一谈到这个词的时候，朋友跟我说你千万不要再谈独立了，因为你一说独立大家都会骂你，你每次都那么招骂还谈这个词。我想说的这个“独立”很重要的一点，真的并不是说田朴珺是一个独立的女性，我其实是想说我呼吁更多的女性，希望能够成为一个独立的个体，无论是精神上，还是财务上，为什么？因为我觉得今天的这个社会，今天的这个时代，包括最近我们正在发生的这件事情（me too），很重要的一点，其实一个很重要的原因其实就是男女并不平等。

李德林：你认为现在男权太过强势？最近的公益、媒体圈会出现大量的所谓的性骚扰事件，甚至更为恶劣的事件？进会客厅之前我们也在交流，想听听你对这个事情怎么看，尤其是很多评论都在说女性在当时为什么不提出，两三年之后再提出。他们说的有道理吗，我觉得没道理。为什么呢？因为对于我来说，尊重女性是一个男人的基本底线的问题。事实往往是在男权社会里面女性真的是处于一种相对弱势的姿态，这个情况下更好保护自己？

田朴珺：首先意识上发生改变，男女是平等，之所以发生这样的问题很大一部分原因是因为我们生活在一个男权的社会，大多数的女性能力得不到充分的认可，因为基本上高职位就职78%是男性，17%是女性，所以很多女性上级领导都是。职场的潜规则很多是摆在那儿。为什么有人说隔了两三年才敢站出来说这样的话，我觉得这个话对于女性来说并不公平，因为有的人当她能够站出来说这些话是需要极大的勇气和力量。没有人愿意把自己的私生活的事情公布于众，让大家议论。愿意站出来的女性我为她鼓掌，不愿意说我也尊重沉默的权利。强迫别人表达某种情况也是不人道的举动，无论沉默还是表达出来，最重要是在心理和行为上对这样的事情说NO。当你意识到这个行为是可耻，我相信每个人都知道这个行为是可耻，但是在行为上如何能够勇敢地当机立断去拒绝，并不是所有的人都有这个勇气，希望更多的女性让自己意识到这一点，能够勇敢的拒绝，这样子才会让这个事情损伤越来越小，让这个受侵犯者明白我们有一个团体的保护，这点很重要。