田朴珺：既是女强人也有小女生的一面

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：我们聊到了在男权相对强势的时代，你在讲独立。怎么样发挥你的一些独立的事业？自己创业，如果在公司升职的话可能会面临着很多所谓潜规则，我们刚才谴责这些潜规则在这个时代，我们人人都是平等的。如果作为一个独立女性，我们怎么样在这种生态之下做好自己的事业。

田朴珺：我觉得做好自己的事业前提首先是要对它充满热爱。在我看来是这样，我的同事说是我工作狂，但是我真没有觉得自己多么工作狂，我只是真的很愿意享受在这个当中。因为确实我觉得工作带给了我很大的肯定和快乐，比如说我拍了这些《谢谢你》系列，当中经历了很多所谓人定义的辛苦，每天睡三四个小时，带二十个团队，甚至一天吃一个汉堡就完了，我不认为这种痛苦，这是实现自我价值的存在感，这一点对于我来说很重要。我觉得作为一个事业的选择，选择的一个前提是你是不是真的认可你现在做的事情。如果你每天都不快乐。还要做的足够坚持，很多女性会跟我说在岗位竞争的时候，会面对男性的同事，跟他一起PK的时候有很多劣势，比如说会面临生育问题，因为女生往往到了27、28岁开始想是不是要生小孩，到了30多岁不生是不是年纪太大了，确实这是一个很现实的问题摆在眼前，包括很多老板选择提升岗位的时候，他也会说同样是可能27、28岁的男生可能不会面临生育的问题，但是女生就有这样的问题，工作岗位提拔的时候，有的时候真的会有这个高低落差点。但是我相信这不是绝对，因为就拿我公司自己来说，我们现在的财务怀孕已经八个多月的女生，她每天非常准时的上班，很认真的在工作，我发现她得坚持到生孩子最后一刻才会去产房。我发自内心尊重这样的女性，因为我们像男人一样努力，甚至还有生育的能力，你说我们多棒。

李德林：有没有人说你是女强人？

田朴珺：真的不是特别那么强，双鱼座的女生怎么会那么强呢？我们还是会有挺内向的一面，因为工作的原因我希望给大家展现是我职业化的一方面，但是私底下在家里面，你有你小女生的一面，也都有。