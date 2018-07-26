田朴珺：给我十天的时间就能建立自己的人脉圈

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

著名财经主持人李德林对话高情商独立女性田朴珺

李德林：你刚才提到了《谢谢你》片子，这是一个系列片。其实在拍的这个过程中，刚才你也聊到了，比如说跟丘吉尔孙女一开始不认识通过这次拍摄就认识了，并且还是非常不错的朋友。在这种情况之下，这个片子可以说打开了人脉、社交圈。你觉得谢谢你这个系列的片子，让你通过商业价值来建立你的无形资产，还是你更看重通过无形资产来实现你未来的一些商业预期？这两者你怎么样看待？

田朴珺：我觉得在拍第一部片子的时候是《谢谢你纽约》，当时并没有想过拍过系列，已经做了五个城市这些，最初想法是当时出了第一本书，这个作者肯定不是最好的，但是作者里面可以拍纪录片我应该算是不错的。所以当时就想通过自己的视角来拍纽约的生活经历，拍完之后确实激励了一些年轻朋友他们给我写信，非常肯定，说看了你的片子之后我们鼓足勇气去到一个陌生的国家，陌生的城市开始新的生活。你知道我这个人一受到表扬呢，就很容易自我激励，然后就决定说好吧，我接着再做后面的城市系列，就拍的伦敦、米兰、巴黎、洛杉矶等等。做这些城市的时候，一开始的想法就是说，我就做三部及做三部就结束，因为做一部不能称之为系列，两部也不能，三部可以勉强称之为系列当时的计划就是拍完三部就OK了，当然拍的过程不瞒你说一点都不享受，非常痛苦。为什么，因为没有大家想的那么容易，到了一个城市，这个城市不同领域名人等着我来拍摄他们，因为其实最重要的一点是，你如何敲开这个门，如何找到这些人。

李德林：你怎么敲开的？

田朴珺：通过朋友，一个一个电话来找。不瞒你说，我们去到一个城市可能约一百个人，邀请一百个朋友说能不能，有的是国内，有的是国外，请他们吃饭说能不能帮个忙，给我介绍一下，不同领域的可能有的人认识这个，有的人认识另外的人，说能否给我介绍一下这样子。但是，其实真正能落实给你帮忙的人，你知道有多少吗？

李德林：20%或者10%？

田朴珺：3-5%，说同样的话，不断重复。那个感觉像路演，基本上拿着一个IPAD从上午说到下午，因为你不停地要见人，不停地要讲说我们在做一个什么，而且每次讲同样充满激情，不能上午讲的时候说我们这个片子已经拍了谁谁谁，到下午说我们这个片子做了什么，每次讲都好像第一次讲一样。

李德林：都要像上市公司路演一样从头至尾。

田朴珺：讲完了之后那个人说回去问问，帮你看看，然后料无因循。我不停找人不停敲门，我拍这些城市系列发现自己以前胃挺好的，怎么拍这个片子胃不好，刚开始还在想是不是水土不服，后来才发现是焦虑，因为焦虑造成胃疼那段时间拍片子，找人的期间特别能吃，食量是平时2-3倍，总饿，吃完了之后病疼。原来原因就是因为焦虑使我不停想吃，吃完了以后不消化就胃疼。从一开始抗拒找到后面做这个片子的乐趣，甚至你会觉得说我对自己做了一个很好的提升和锻炼。比如说我现在锻炼了一个本领，你把我现在扔到任何一个地方，你给我十天的时间。

李德林：都可以很好生存并且建立自己的人脉圈。

田朴珺：没错。