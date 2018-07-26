田朴珺：在创业的过程中没有人是容易的，我是八死一生

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

著名财经主持人李德林对话高情商独立女性田朴珺

李德林：很早的时候我看这个书里面一开篇就在介绍，你很年轻，应该是刚刚毕业就做了第一个项目。那个项目有点像中介性质的。我不知道算不算你的人生第一桶金。

田朴珺：算，严格意义上应该算。

李德林：你的事业是从什么时候开始得到发展或者是爆发的？因为你现在的事业应该是已经非常不错了。除了写书，有自己的工作室，自己的公司，还有到处做项目，你觉得现在事业发展的OK，还是正在发展期？

田朴珺：我首先谢谢李老师对我这么强大的肯定。但是在我看来，其实我们现在仍然很艰难的在外前走，就是绝对没有您所说的这么成风波浪。我觉得现在如屡薄冰这是创业者自己真实心态的写照。确实在外人看来，可能我们有一些很幸运了地方，这一点我也并不否认。但是在创业的过程中，没有人是容易的，每一口饭都得自己吃，每一步路都要自己走，每一个困难都要自己去面对，我有的时候睡觉真的就是，大部分时间就睡了四五个多小时，昨天睡了两个小时，轻微自怜自爱地说昨天睡了两个钟头，我朋友说，多好你睡了两个小时节精力充沛，难道我们多想睡觉。既然是这样，就感谢老天给让我这些事情，也感谢工作室的小伙伴志同道合走在一起，我们希望为我们努力为这个创造更多价值，这是我发心想讲的话。

李德林：创业，经常会说九死一生，可能田老师这儿不存在九死一生。

田朴珺：我是八死一生。