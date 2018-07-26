田朴珺：创业者不应该用估值作为评判标准应该想想盈利的事

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：对于我来说创业是因为我喜欢做这个事情，更想挑战自己。你创业是因为爱好兴趣还是因为我觉得这个事儿挺赚钱我要干，还是什么原因？

田朴珺：目前我干这几件事情好像都不怎么赚钱。老是在搭着钱和精力做做，非常喜欢，我觉得任何一件事情如果是处于赚钱为目的那我一定能找到比做这几件事更赚钱的事情，但是现在在做的这些事情我觉得是我发自内心的真的热爱。比如说我会为等一个采访者，真的会等到他几个钟头甚至是坐在门口，然后你吃一顿饭可能一天拿下来就是一个凉的盒饭，但是你采到他的时候或者你做到了自己这个目标的时候你确实那个快感不是拿数字来去衡量的。

李德林：有没有一个可能，就是在这个过程中，这个事情很喜欢但是又不怎么赚钱，并且付出的还很多。而旁边有一个利润极高的项目，但是又需要花你很大的精力做，但是这个地方回报很高，你怎么选择？

田朴珺：看另外那件赚钱的事我喜不喜欢。如果我喜欢的话我觉得这边又赚钱那边又喜欢，我为什么不选择呢？

李德林：但是不一定那么喜欢，但是确实利润丰厚，我们是合法的条件之下。

田朴珺：我觉得是这样子，坦率说，如果作为一个公司的领导者，你真的要考虑盈利这个问题，因为现在很多作为创业者大家都会谈论估值，我不是特别认可这个评判标准，都会说我的公司估值三个亿，五个亿，十个亿，好像在桌上低于两亿都不好意思开口这样子，就是不停地在烧投资人的钱。但是我觉得，我们为什么不能聊聊关于盈利的这件事情。

李德林：对。比如说像我跟我的这个合伙人，因为我们原理是做证券新闻出身，有一个特别重要的指标，那就是现金流。维持良好的现金流，保持一定的利润，那比如说你在这个过程中，是怎么样去管理公司的三张表，不是说三张表，创业，尤其是管理好现金流。

田朴珺：首先作为创业者都知道早上一睁眼你就已经欠了很多的债，欠员工的，欠合伙人的，欠你的客户的。

李德林：还有欠国家的税费。

田朴珺：对，欠很多。你现在想到这些问题，第一我给公司制定的目标是什么？比如说我们会有一个短期的目标像三面的目标，我刚开始创业的时候是在2015年，当时我就定了一个目标，说这三年当中我们要完成几件事情，在完成的过程里没有一帆风顺的。

李德林：都完成了吗。

田朴珺：不仅仅完成了，还超额完成了一点点。而且公司从我创业第一年其实并没有亏损，就略有盈利，到现在其实盈利的也还可以，当然并不是说让你觉得很丰厚的一个利润，但是我觉得养活团队，养活公司，目前是没什么问题的。但是你三年的目标完成之后，其实我今年年初的时候陷入了一个小小的瓶颈期，我不瞒您说，那个时间是挺难过的。

李德林：遇到什么瓶颈？

田朴珺：因为你的目标完成了，要制定先一个目标，比如说我制定三年目标过程中不断跟自己说的一个字，就是快。我定好的目标恨不得催着所有人完成，自己像周扒皮一样恨不得赶快完成，把这些事情完成。大家在抢一个节奏，早点完成对于大家来说会是一个很好的一个回报，因为你不知道在这个过程里面会有什么样的变化。时间效率会提升这个事情完成的一个结果，所以你希望这个速度就是快。但是到年初的时候，你会发现当所有的目标完成之后，我有一点迷茫。

李德林：因为下一个三年或者五年的发展。因为我们作为一个创业者，比如说一年两年三年的时候你会觉得我怎么样突破自己，其实每一个人都会遇到暂时性的天花板，当然不是说我们这个天花板无法突破，就是阶段性的。我们怎么样在未来，绩效翻番或者扩大多少倍，或者是我的团队以及公司蓝图到什么样的阶段性，你未来的三年和五年是什么蓝图？

田朴珺：我花了差不多四五个月的时间在思考一件事情：慢。就是我那四五个月的时间真的是我可以说工作以来，最瞒的三四个月，甚至三四个月时间能不出差就不出差，大部分人都知道在一个城市我就待不了三天就会出差就会走，因为在不停工作的旅程当中。但是有的时候，太快了，跟不上这个脚步，就是你的灵魂。我觉得我是不是可以让自己静下来，让自己慢一点。因为只有慢了才有时间思考，当时差不多思考了五个月四个月，制定了一个新的方向，这个新的方向慢慢恢复自己动力和元气之后现在又进入到了下一个三年的规划当中。

李德林：现在又进入了一个快速发展的状态。

田朴珺：正在慢慢进入。