田朴珺：我觉得90后还不错因为他们很直接

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

田朴珺做客《新浪会客厅》

李德林：我们都知道人有一个瓶颈期，其实做企业也是一样的。中国有很多的优秀的企业，但是从优秀到卓越，最大的敌人就是自己。其实我们创业者也是一样的，就是说管人其实第一步就是管好自己。那么，你在创业的过程中怎么样管好自己的团队。

田朴珺：首先自己是要大家的榜样，首先你自己要以身作则。因为大家都会看我老板是一个什么样的人，她是不是言之守信，尤其是我们团队都很年轻，大部分的男生女生都是90后。

李德林：你觉得90后好管吗？

田朴珺：我觉得90后还不错。因为他们很直接。大家不会绕弯，有什么就直接说什么，我们会经常一起开会一起讨论，包括有一些想法，我自己性格某一些方面像小朋友，跟大家很容易沟通。

李德林：现在90后确实是有很多的想法，尤其是在出点子的时候，想法特别多。并且是可执行，执行能力还是很强的。像我，头发已经花白了，要跟90后的小朋友，一定要调整一个心态。

田朴珺：你有婴儿般的肌肤。