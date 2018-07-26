田朴珺：成长的过程必须学会面对自己面对孤独

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

著名财经主持人李德林对话高情商独立女性田朴珺

李德林：在这个过程中，你在不断的出差，我看你还在不断的写书，因为写书的人有一个很大的品质，那就是不断的去反思、总结、凝练自己的人生。在这个过程中，您觉得出这本书对你最大的变化是什么？

田朴珺：我觉得经历了两年多将近三年心路历程的成长。这个成长过程可以说是永生难忘的经历，这个写书的过程中算是经历了生命当中算是低潮的时期，正在经历一些风波，包括公司也好，包括社会对你的评论也好，我记得有一个朋友说了一句话让我特别难忘，他说外面关于你的新闻那么多你已经人生谷底了，我当时觉得我还可以，我怎么就人生谷底了呢？如果这是人生谷底那也没有太差啊。但是你确实要经历孤独，我觉得成长的过程就是你必须要面对自己，面对孤独的时候，那个孤独的过程你怎么去排解。因为人的属性是喜欢热闹的，这是一定的。

李德林：你遇到孤独的时候会怎么样跟家人或者朋友相处？

田朴珺：我现在跟孤独相处的特别好，我可以分享一下我是怎么样过来的。因为从人的属性来说，首先我们是群居动物我们一定喜欢三五成群大家聚在一起，永远热热闹闹这是属于基本上性格特质是这样子。但是因为经历了那些过程之后你会发现有的时候你需要花一点时间给自己认清这个社会，认清自己，你需要慢慢地让自己安静下来，尤其是写这本书的过程中有很多的晚上，夜深人静的时候自己一个人把自己关在办公室小屋里面整理稿件，也不知道它哪件问世，也不知道什么时候展现给读者，是不是最终给读者也不知道，看这个最终成果是否能够达到我的满意。很多次的推翻，很多次重新建立提纲，甚至找一些专业的媒体朋友来聊，我们从哪个出发点可以更直接的给到帮助。我写到礼仪那部分，就是如何跟大家打交道，包括像书里面其中有一个很多细节的方式，包括像餐桌礼仪有一张图，我记得这张图我们当时沟通的很多遍，有盘子有刀叉，当时在想有没有用直接的照片，觉得用漫画还是更简洁明了，推翻了五六次，我写了之后请礼仪方面的专家，请了三个人来帮我做这个校对，保证我们所出的东西是有准确度的。花了那么多的经历在里面，希望读者看了之后真的学有所用吧。