田朴珺：礼仪的最高境界是如何让别人舒服

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

著名财经主持人李德林对话高情商独立女性田朴珺

李德林：这个书很有意思，推荐给现在这些想成为名媛或者已经是名媛，跟这些高层圈子打交道的时候不要那么土鳖，尤其是现在的一些学生什么的，也可以看一看，因为我们终究有一天会走向社会。这里面也有一个问题，假设有一个人现在跳出来说这个书的礼仪还是有问题你会怎么样面对？

田朴珺：我觉得那要看他说的是不是有道理。因为礼仪没有一定之规，比如说什么叫标准的礼仪，右手拿刀左手拿叉这一定叫标准的礼仪了吗？但是如果把这个一定之规就作为文字的和书写方式，作为像准则一样，像法律一样执行，我觉得这不是礼仪的本质。我想说一下礼仪的本质是什么，其实就是让人和你打交道的时候感觉到舒服的能力，干感觉到他受到尊重。因为我书里面讲到一个小故事就是关于戴高乐的故事，戴高乐是我非常尊重的一个法国前总统，他孙子当时聊了一个故事，他爷爷接待一个非洲元首，那个非洲元首因为可能没有见过那个洗手盅，他以为是茶叶就喝了，但是其实是拿洗手。他喝完看到周围服务人员的眼光诧异看着他瞬间觉得他做法了什么，按照礼仪标准我们可能会说对不起你做错了，你不应该用这个，这是拿来洗手，这会造成什么，造成来宾的尴尬。但是戴高乐做了一个事情，端起这个洗手盅端起来也干了，说好美味啊。这是礼仪最高境界，让人跟你相处打交道的时候觉得这个人非常会照顾别人，好像中国礼仪里面有一条，但是这不是一定之规我有一个朋友我跟他一起吃火锅，我发现他整晚吃火锅的时候照顾每个人，不停帮大家刷火锅，不停往你碗里面加菜加肉。有一次印象很深跟他吃饭，好像整顽自己没有碰过火锅，都是他照顾大家。所以一吃火锅就会想到他。