田朴珺：演员在角色里没有大跟小之分

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：现在让你演戏你会去吗？

田朴珺：如果是合适的。

李德林：如果是小角色？

田朴珺：中间有一段时间去纽约读书，我问了我表演老师一个问题，当我如果不喜欢一个角色的时候，怎么样投入他。我的表演老师问我说你为什么不喜欢这个角色，我说因为这个角色我看了剧本，我觉得这个角色特别傻，就是在现实生活中我觉得这个是很傻的一个人，很模式化的表演，我不喜欢。我的表演老师跟我说，你只有你犯的最大的错误是什么？就是你认为这个角色特别傻，或者你认为这个角色特别小，在角色里没有大跟小之分。

李德林：没有小角色，只有这个不负责任的演员。

田朴珺：没错。所以我觉得现在对我来说只要这个角色是合适的，那我愿意去接受新的挑战，很有意思的一个经历。为什么我很喜欢表演我谈一下我的感受，就是因为我觉得作为演员有一个很有意思的职业就是你不停的在体会不同的人生，你可以是古装，清朝的一个娘娘，你可以是现在职场白领里的一员，你甚至可以是警察，你也可以是杀人犯你也可以是女工，你也可以是医生，你活了一辈子像活几辈子一样我觉得多赚啊。从我角度来说这是做演员最有意思的地方。

李德林：现在演员经常会说戏路，你有没有觉得自己更适合演哪些？

田朴珺：职场吧。

李德林：因为有一个演员叫何兵，特别有意思，他毕业了之后他们的这个班上的很多同学都成了名演员，他接第一部戏是清宫戏里面演一个太监，只有一个台词就是喳，他为了表演好这个动作大概准备一个星期，香港有一个演员叫做吴孟达跟周星弛搭戏，最开始的时候是龙套，根本就没有台词，他也要拿一个剧本在那个走廊上走来走去，问他干什么，说在琢磨啊，琢磨表演。人家说你拉倒吧，你那个都没有戏份，你都没有台词你还琢磨什么？假设有一部戏，你也觉得很喜欢这个戏，但是呢，他确实里面也不是女一号也不是女二号，甚至女三号都不是，那么你会觉得就是说，但是这个小角色非常出彩你会不会接。

田朴珺：对。因为我觉得其实让你有机会哪怕很短暂的一个时间，尝试一下别人的人生，是很有意思的一个事。可能是因为我觉得我内心某一个地方一直住着一个小孩，那个小孩会让我不停的想去尝试一些新的东西，然后其实对我来说，人生也好，创业也好，还是做自己喜欢做的事包括业余爱好画画，其实都是在满足我内心的一个小孩对这个世界不同的好奇，因为我是个好奇心还挺重的。