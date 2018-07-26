田朴珺：还有文艺女青年情结 会被莫名的感动弄哭

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：你说你长大了之后想当作家。现在书也写了，包括这本书《那些钱解决不了的事》，也写专栏，还出书，你觉得你是个文艺女青年吗？

田朴珺：某一方面骨子里面可能有吧。有这种文艺女青年的情结，偶尔还写个诗，画个画，自怜自爱，双鱼座偶尔回家哭哭鼻子。

李德林：现在还哭。

田朴珺：会哭。

李德林：遇到什么事情会哭？

田朴珺：莫名感动真的会哭的。

李德林：什么样让人感动？

田朴珺：比如说遇到一些真心的朋友。其实有时候我觉得朋友之间是不需要语言的。比如说我上周刚做了我的新书发布会我请了一些朋友来到现场，但是那天确实非常忙，很多朋友就是非常好的朋友，就是坐在台下跟我点头打了一个招呼，然后后面我就被拉着做一些采访什么的，其实整个过程里面，三四个小时到他们走我可能都来不及说一句话。

李德林：你不会就哭了吧最后。

田朴珺：过后晚上回到家里的时候挨个给他们发微信打电话，结束工作很晚很多人就发微信留言，就说特别感谢他们到来但是没有来得及打个招呼，后来发现什么是最贴信的朋友，就是不需要多的言语，一个眼神就知道他在你身边。回想说自己这两年，三年的成长，经历了风雨也看到了什么是你真正的朋友，你也知道说什么更让你值得珍惜，那一刹那我真的挺感动。

李德林：风雨中站在你身边的才是朋友。

田朴珺：没错。

李德林：这个锦上添花，锦衣玉食同时的时候围绕过来的也不一定是你的朋友。

田朴珺：是你认识的人。