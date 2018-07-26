田朴珺：往往成功的人对自己的时间管理特别严格

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”>>>http://zhibo.sina.com.cn/fashion/tianpujun

专栏作家、制片人、演员田朴珺

田朴珺做客《新浪会客厅》

李德林：人生都有很多过客。现在你在创业，两三天就会出差，商业社会怎么样才能够维系你的这个作家梦或者说文艺的梦？

田朴珺：抓时间，时间对每个人很很公平，我买了一本书，那本书其实是一个表格，那个表格大概就说全世界各种成功的人时间关系怎么样。我后来发现他们有一个特性，每半小时做一次规划。我看到500强企业的老板，他们每天早上四点半起床，先阅览一下新闻之后可能去健身吃早餐然后开会，你会发现往往成功的人，是对自己的时间特别有严格管理的。他不会去浪费时间。因为对大家来说，时间是相对公平的东西，因为每个人一天都是24小时，可能你多睡八小时，然后我只睡四个小时，我一天比你四个钟头，这四个钟头不是躺在床上浪费，这四个钟头用健身也好，画画也好，其实是有产生价值的时间。这一点很重要。我有时候还在想我做不到四点半起床，我大概差不多六点半起床，六点半之后我怎么样安排我的时间还是挺重要，我现在也正在建一个习惯，现在是一个碎片化的时代，很多时候通过手机阅读习惯，但是确实有它的便利之处就是你很快可以掌握最新的。

李德林：但是一刷时间就过了。

田朴珺：但是一刷就是一个小时。比如说早上起来刷一下一个小时过去了，晚上睡觉前一刷一个小时过了。我把时间清理一下，尽量在睡觉前不看睡觉的。

李德林：这是一个好习惯。实际上成功是一个概率，往往很多人失败是因为管理不好自己的概率。那管理好了话这个成功几率就很大。像你所说的时间，像王健林，我也看他基本上差不多也是四点或者五点就起床。他的时间表可以排到晚上12点，按照分钟计算。你现在在创业的过程中，你的时间表是以小时还是以半个小时来计算？

田朴珺：我觉得还没有精确到半个小时半个小时，但是基本上我一天会排好我的时间表，就好像我有一个本子 ，那个本子记录了我从两千年一直到今天为止我每天做了什么，比如说约了开会后天有什么事情，后天做什么，基本上差不多一两个钟头开一个会，把这个时间表一点一点排到，周末的时候会留点时间给自己，跳舞也好，打羽毛球也好，画画也好。还有一个没有聊完的话题，就是如何跟自己独处，就是发现自己的爱好，你真正喜欢做的事情这点很重要，拿我来举例其实我是一个非常不喜欢健身的人，我不是一个健身达人，但是如何保持自己的体形，这个对自我的管理。