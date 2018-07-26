田朴珺：每一个成功人士都有他对自己够狠的地方

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

田朴珺：我就自夸一下，我觉得其实管理好体形无论是男人还是女生今天讲这个颜值的时代是很重要的，我知道您也在减肥。其中有一个很重要的就是晚上不吃饭，你瘦了多少斤？

李德林：大概一个月瘦了12斤。

田朴珺：你看到了吗，对自己有要求的人有严格自控能力，这一点真的每一个成功人士都有他对自己够狠的地方。所以我觉得如果你现在保持体形很重要的一点就是管理好自己的饮食，对我来说很重要的是晚上那一顿饭尽量相对少吃一点，比如说不要吃淀粉质的东西太多，尽量吃蛋白质、鱼肉和少油很重要。四月份去日本旅游，发生了一件什么事情？就是我当时参加了这个吃货团，五天，跟一群朋友去不同的餐厅吃、体会这个饮食文化。结果每一顿饭都吃的很多，五天下来发现我居然没有长胖。因为日本的饮食非常的清淡，所以在这儿其实我也想呼吁一下关于中国美食的问题，我们确实是一个烹饪大国但是能不能尽量在这个饮食结构上，尽量少油少糖，少盐，这一点其实我希望在做饭的时候大家要注意，因为其实蛋白质并不会使我们发胖，发胖的是我们的无法代谢的油脂。我觉得基本上就是我保持身材的秘诀吧。