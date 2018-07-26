田朴珺：真诚是打造好自己社交圈的敲门砖

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，无不跟钱打交道。《新浪会客厅》本期与大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

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专栏作家、制片人、演员田朴珺

《新浪会客厅》田朴珺谈“那些钱解决不了的事儿”

李德林：能否跟我们网友简单的介绍一下我们怎么样打造好自己的社交圈用几句话来简单的给大家小贴士？

田朴珺：好。交朋友在我看来很重要的一点是真诚，因为只有用真诚才能够去打动他，这是一个敲门砖，如果带着太强的目标油气比你所谓深刻更高的人打交道的时候，他们是非常火眼金睛的，一眼就可以看出你到底打了什么小九九，所以不如坦白地说出你的想法，我觉得更直接更简单。要有感恩的心，每个人都不是平地其高楼的，我们之所以有一点点的成就，一步一步的起来都是因为我们有贵人的帮助，这也是我姥姥教我的，滴水之恩涌泉相报，涌泉之恩一生相报的，能回馈的尽量回馈给大家。交朋友还有一个时间的问题，不要太着急，请相信日久见人心。